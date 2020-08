Třicetiletý rodák z Karviné odešel v roce 2016 ze Znojma a posílil Innsbruck, jehož barvy hájil čtyři sezony. Po šesti letech, během nichž nastupoval v EBEL lize, se ale vrátil domů. „Čekal jsem celé léto, jak se to tam vyvine. Situace je ale taková, jaká je. Nebylo jasné, kdy tam budou podepisovat hráče a všechno bylo kvůli koronaviru pozastavené,“ řekl zkušený útočník. „Do konce července jsem se chtěl rozhodnout a Frýdek-Místek mi vyšel jako nejlepší řešení,“ dodal Šedivý.

Někdejší útočník Vítkovic, Olomouce nebo Havířova vyčkával i na případné nabídky ze zahraničí, nic konkrétního ale na stole neměl. Z Frýdku-Místku by se navíc mohl posunout i do kádru extraligového Třince. „Je to pro mě velká motivace, ale teď jsem ve Frýdku-Místku, kde chci podávat co nejlepší a nejstabilnější výkony. Potom se uvidí,“ uvedl Šedivý, jenž se na působení v Chance lize už těší. „Jsem zvědavý. Ta pauza byla dlouhá a od ledna jsem nehrál. Jsem natěšený,“ řekl.

Šedivý se zatím soustředí jen na nadcházející sezonu. Co bude dál, to nyní neplánuje. „Situaci, která je ve světě, nikdo nečekal. Takže plánovat, co bude za rok, je složité,“ tvrdí zkušený útočník, jenž by měl patřit k lídrům rysů. „Jsem tady jeden z nejstarších. I proto mě brali a mělo by to být znát. Musím mančaftu pomoct a být vidět,“ komentuje svou roli v týmu, se kterým by si rád zahrál v play off. „Menší cíle mít ani nemůžeme. Máme mladý tým, jeho potenciál je ale velký. Snad dáme dohromady dobrou partu a potáhneme za jeden provaz,“ uzavřel Šedivý.