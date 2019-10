Vrchol oslav se uskuteční 8. listopadu, kdy se ve Werk Areně utkají od 17 hodin v repríze finále z roku 1998 ve vzpomínkovém utkání legend tehdejší týmy Třince a Vsetína.

Už celé čtvrtstoletí jsou třinečtí hokejisté součástí společnosti české klubové smetánky. Poprvé si finále nejvyšší tuzemské soutěže zahráli hned ve své třetí sezoně v extralize, kdy na jaře památného roku 1998 vyzvali v boji o mistrovský titul hegemona 90. let ze Vsetína. Tehdy podlehli Valachům 0:3 na zápasy.

„Pro Třinec to byl tehdy největší úspěch historie. V kádru našeho týmu byla spousta hráčů, kteří dodnes patří mezi klubové legendy, fanoušci na ně stále vzpomínají, a podobné to bylo i na druhé straně. Vsetín byl suverénem, jakého od té doby naše extraliga neměla, v jeho kádru to byl reprezentant vedle reprezentanta, co jméno, to pojem včetně tří zlatých medailistů z Nagana. A protože od té doby uplynula spousta času a zvlášť ti později narození fanoušci tato léta znají pouze z vyprávění anebo archivních záběrů, přišlo nám to jako důstojná myšlenka pro oslavu 90 let od založení hokeje v Třinci,“ vysvětluje výkonný ředitel Ocelářů Marek Chmiel.

Pozvánku obdrželi všichni členové tehdejších kádrů, na které se podařilo sehnat kontakt. Aktuálně probíhá za vydatné pomoci vsetínského klubu tvorba soupisek a potvrzení účasti ze strany samotných hokejistů, přičemž je jasné, že ne všichni tehdejší hráči se budou moci například ze zdravotních důvodů postavit na brusle.

„S tím počítáme, protože 21 roků, které od památného finále z roku 1998 uplynuly, je přece jen dlouhá doba. Navíc ne každý z tehdejších hráčů zůstal u sportu. Byli bychom však rádi, kdyby se ti, jenž nebudou moci nastoupit, ale kterým to současné pracovní vytížení dovolí, objevili alespoň na střídačce,“ doplňuje Jan Peterek, aktér zmíněného finále a současný sportovní ředitel Ocelářů, který se zúčastní narozeninových oslav přímo na ledě.

Celé utkání se ponese v duchu roku 1998. Oba týmy nastoupí v retro dresech pod svými tehdejšími názvy, tedy HC Železárny Třinec a HC Petra Vsetín. Werk Arenou se budou linout tóny hudby, která v té době dobývala žebříčky hitparád, a aby byl dojem z celé akce dokonalý, pro fanoušky bude připraveno i občerstvení poplatné tehdejší době včetně cen.

„Chceme to pojmout jako velkou narozeninovou oslavu hokeje v Třinci a chceme, aby si to všichni užili. I proto vstupenky, které bude možno zakoupit pouze online na našich webových stránkách, budou stát pouze 60 korun, přičemž majitelé permanentek si budou moci lístky na toto exhibiční utkání vyzvednout na pokladnách Werk Areny před a během našich domácích zápasů se Spartou a Litvínovem, které se uskuteční 1. a 2. listopadu. Nevyzvednuté vstupenky z řad míst rezervovaných pro permanentkáře budou následně uvolněny do volného prodeje,“ uzavírá Chmiel.

Součástí vzpomínkového utkání mezi Třincem a Vsetínem, které se bude hrát na 3x15 minut, bude i bohatý doprovodný program. V jeho rámci budou slavnostně vyvěšeny prapory s největšími úspěchy klubu, poprvé veřejnosti bude představen životní příběh osoby zakladatele hokeje v Třinci, slavnostně bude vyhlášena i nejlepší sestava historie klubu a na ledové ploše se objeví také otevřený autobus s úřadujícími mistry republiky.