Trefil jste to dobře. Věděl jste hned, kam budete střílet?

Jo, věděl. Myslím, že to je pro gólmana do protisměru hodně nepříjemné. Letos jsem takhle pár gólů z dálky na zadní tyč už dal, docela si na to věřím. Jak puk vyletěl z hokejky, věděl jsem, že bude úspěšný. To už hráč pozná.

Rychlejší gól jste asi nikdy nedal, nebo ano?

Opravdu nedal. Nenaskakuji v první lajně, takže jsem rychlejší gól ani dát nemohl.

Pomohla vám znalost gólmana Bartošáka, kterého jste potkal ve Vítkovicích?

Zas tak dobře ho neznám, trénoval s námi jen krátce, než odletěl do Ameriky. Ale samozřejmě ho máme nastudovaného, stejně jako oni mají nastudovaného Šimona (Hrubce). Jenže v zápalu boje těžko někdo na ledě kouká na nějaká procenta, kde kdo dostává nejčastěji góly. Spíš je to o intuici.

V Třinci jste už dlouho, ale proti Vítkovicím to byl váš první gól…

No, nechal jsem si ho na nejlepší možnou chvíli. Ono je nakonec jedno, proti komu a kdo ty góly dá. Vím, že je to klišé, ale důležité je, že máme druhý bodík v sérii.

A Šimon Hrubec má čisté konto. Bude to i pro něj psychická výhoda?

Důležité je vyhrát. Myslím, že ani Šimon sám neřeší, jestli má čisté konto nebo ne. Zajímáme se jen o další korálek na naší vítěznou šňůru.

Co čekáte v Ostravě?

To samé, co tady bitvu. A opět skvělého gólmana soupeře, kterému to musíme znovu znepříjemnit, střílet a snažit se mu to tam procpat. Jen tak můžeme být úspěšní.

Vedete 2:0, stejně jako loni s Pardubicemi. Tehdy jste ale venku náskok ztratili. Jak se něčeho podobného vyvarovat?

Je nový rok, nová série. Co bylo, bylo. My víme, že i přes ty dvě výhry není zdaleka nic rozhodnuté. Kdo ta dvě úvodní derby viděl, tak ví, že je to neskutečný boj. A my se jdeme rvát dál. Jdeme vyhrát každou další třetinu, to je náš cíl.