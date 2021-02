Hokejistům Třince bude několik utkání chybět Michael Špaček. Třiadvacetiletý útočník, který se během pár týdnů ve slezském klubu zařadil mezi opory, byl pozitivně testován na covid-19, nezasáhne do pátečního klání v Pardubicích a zatím není jasné, kdy se do extraligového kolotoče vrátí.

Útočník Michael Špaček (v červeném) bude nějakou dobu Třinci chybět. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Špaček po návratu ze Švédských her v Malmö vynechal ze zdravotních důvodů už zápasy ve Vítkovicích a s Plzní. Byť byl na severu Evropy několikrát na koronavirus testován a podobně také po tom, co se vrátil do Česka, pokaždé s negativním výsledkem.