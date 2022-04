Objev Zbořil o Třinci: Jako by z dresu naskočila stamina. Jsem jak v Survivoru

Oděn byl celý v černém. „Jo, červená se teď moc nenosí,“ vtipkoval. Když ale mělo dojít na jeho hodnocení zápasu, zvážněl.

„Byl to opatrný hokej, čekalo se na první gól. Pak už to měl Třinec těžké,“ ohlížel se Matěj Stránský. „Sparta se zatáhla a začala všechno ometat o mantinel. Ani přesilovky úplně nevycházely, ale zase se na to připraví, něco pozmění a jak znám Růžu (Martina Růžičku), vezme si to pod sebe a bude to dobré,“ zůstával klidný Stránský.

Musíme hrát celý zápas, ne až třetí třetinu. Gól přišel pozdě, věděl Ocelář Hrňa

I v pražských zápasech bude pochopitelně fandit slezskému celku. „Finále prožívám, protože dva roky jsem tady hrál a znám hodně kluků. Na Třinec mám jen krásné vzpomínky,“ uzavřel Matěj Stránský.