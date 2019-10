„Bohužel je to tak, Vláďa v Porubě po více než měsíci končí. Moc mu děkujeme, odvedl tady velký kus práce, a přejeme mu hodně štěstí při dalším angažmá,“ uvedl pro klubový web generální manažer klubu Pavel Hinner.

Neznamená to však, že není možnost, že by jej fanoušci v dresu ostravského klubu už nemohli vidět. „Jsme dohodnutí s Brnem, že pokud by se například ocitl mimo sestavu, může za nás nastoupit. Bude mít vyřízeny střídavé starty do Poruby,“ doplnil Hinner.

Dvaatřicetiletý Svačina v aktuální sezoně odehrál za RT TORAX 13 utkání, nasbíral v nich 18 bodů za čtyři branky a 14 nahrávek. Patří mu pozice nejproduktivnějšího hráče porubského týmu a v bodování celé Chance ligy je čtvrtý.