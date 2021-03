Dvě z toho byly vítězné do sítě Komety, tedy nadcházejícího soka Slezanů. „Neřekl bych, že je to můj oblíbený soupeř. Těžko si můžete vybírat, ale snad se mně na ně bude dařit i nyní,“ zadoufal Hrňa, který byl nasazován hlavně do početních výhod.

„Někdy to je těžší. Když jsem na střídačce studený, není lehké pak skočit rovnou do přesilovky. Přijde mi, že mi pak chybí vždycky krok, nebo lehkost,“ přiznal v týdnu dvaatřicetiletý střelec Ocelářů při rozhovoru s novináři, mezi něž došel v bruslích.

Viditelně nových. „Většinou je měním, jakmile mi vyměknou. Teď jsem na ně čekal, konečně dorazily, tak je připravuji na play-off,“ prozradil Hrňa s tím, že volbu ještě zváží. „Přece jen je to změna vlézt do nových bruslí,“ usmál se útočník.

Začněme tedy bruslemi.

V čem je to složité?

Jsou tvrdší a jinak se na nich na ledě hýbe. Uvidíme, zda je během tréninků stihnu rozhýbat. Asi se v nich půjdu sklouznout i na tréninku s brankáři.

Jak často brusle měníte?

Většinou mám dvoje, nebo troje na sezonu. Jsou kluci, kteří je mění častěji, já mám rád, když jsou tvrdší.

Co dalšího nového máte připraveno? Hokejky?

Ty teprve budeme připravovat, ale jinak bych řekl, že nic. Spíše ten playoffový mód, připravit se hlavami na úvodní zápas. V play-off není moc šancí na opravy. Můžete prohrát jeden zápas a končíte. Proto se musíme nachystat na každý zápas, abychom všechny urvali. Nic jiného zásadně nového nebude.

Piloval jste více střelbu?

Na každém tréninku ji piluji. I po něm pak zůstáváme a střílíme, abychom trefovali bránu. Musím zaklepat, docela to padá tam, kde chci, ale zápasy jsou jiné, Doufám, že to bude padat i v nich.

Jak jste si zvykl na roli hráče nastupujícího výhradněv přesilových hrách?

Někdy to je těžší. Když jsem na střídačce studený, není lehké pak skočit rovnou do přesilovky. Přijde mi, že mi pak chybí vždycky krok, nebo lehkost. Jak nás trenér protáčí, tak to není problém. Přesilovky jsou o pohybu. Když ho budeme mít, budoui přesilovky, Doufám, že se nám je pak bude dařit i dobře zahrát, protože často rozhodují.

Asi vás ale těší, že se vrací Petr Vrána, že?

Pěťa je výborný na buly, je to bojovný hráč. V první lajně toho hodně odedře a dělá prostor pro Martina (Růžičku) i Matěje (Stránského). V přesilovkách taky. Už hraje nějakou dobu a zkušeností má moc. Chodí i na oslabení, může hrát prakticky v jakékoliv situaci a jsme rádi, že ho máme.

Pojďme k soupeři, kterým bude Brno. To vás muselo asi potěšit, protože jste ho v sezoně čtyřikrát porazili…

To sice ano, ale play-off je úplně jiná soutěž. Musíme se na ně nachystat stejně kvalitně, jako v sezoně a snažit hrát náš hokej, hrát důrazně, ale pokud možno nebýt vylučovaní. Kometa má výborné přesilovky. Sice jim to proti Vítkovicím vázlo, ale zase by se mohli rozjet. Na to je třeba si dát bacha.

Ukázaly i vám Vítkovice, jak na to?

Díváme se na to, sledujeme videa a na hru Brna se zaměříme. Je ale jedno proti komu jdeme. Důležité bude, jak se k tomu postavíme. Bude klíčové uhlídat jejich přesilovky a první lajnu, která jim zařídila hodně bodů. Ale není to jen o ní. Myslím si, že tak jako v sérii Vítkovice – Brno bude i ve čtvrtfinále rozhodovat jeden gól. Věřím, že my budeme ti šťastnější.

Vítkovice obětovaly k hlídání první brněnské formace svou první lajnu. Myslíte, že byste to mohli hrát podobně?

Uvidíme, jak to trenéři vymyslí. Počkáme na instrukce. Věřím, že každá naše lajna si dokáže s tou jejich poradit.

Proti Vítkovicím byl vidět Daniel Rákos, kterého pamatujete z působení v Třinci. Jste na jeho styl hry připraveni?

Dan to umí velice dobře. Známe se, víme, jak tu hrával. Je to klasika. Nesmíme se nechat vyprovokovat a vylučovat. Rád chodí blízko ke gólmanovi a snaží se obráncům hodně znepříjemnit hru. Je dotěrný, ale když nám do gólmana nebude najíždět, ať si tam stojí. Ale brankáře si chránit budeme.

Rákos byl před vámi pokladníkem týmu. Nenechal manko?

Ne. (směje se) Myslím, že tam nechal něco i navíc na další sezonu. Dan to dělal parádně a za pochodu jsem se učil.

Jste přísnější?

Zvedl jsem trochu taxy. (směje se) Jinak je to stejné.

Vítkovice přišly proti Brnu kvůli covidu o dva klíčové hráče – brankáře Svobodu a útočníka Irgla. Nebojíte se podobného problému?

Naštěstí je všechno zavřené, takže nemáme možnost někam chodit. Navíc play-off je tak náročné, že každý bude rád doma s rodinou. Věřím, že se nám to vyhne.