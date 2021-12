Jak váš start ve Frýdku-Místku hodnotíte?

Kvalita tady je, jen je důležité, abychom bodovali pravidelněji. Když jednou vyhrajeme a pak dvakrát prohrajeme, tak se nikam neposuneme.

Frýdek-Místek je na hraně play-off. Věříte, že do něj postoupíte?

Abych se přiznal, tak jsem se nedíval, kolik týmů postupuje, ale jiné cíle tady být nemohou. Pokud bychom nepostoupili, byl by to velký neúspěch.

V Chance lize jste si už dříve zahrál. Jak hodnotíte její kvality?

Je to rozdílné, těžko srovnatelné s extraligou. Ta je více svázaná systémem, zato v Chance lize je hodně mladých hráčů. Je to živelnější, někdy i rychlejší, pak se ale otvírají okénka, která se v extralize neotvírají. Jsou to dvě rozdílné soutěže a chvíli trvá, než si na to člověk zvykne.

Ve Vítkovicích jste skončil docela nečekaně. Byl to pro vás šok?

Ani ne, řešili jsme to asi týden. Něco se tam událo, potřebovali se zbavit jednoho staršího hráče a nakonec to padlo na mě. Měl jsem více variant, třeba jít do Čech, ale to už pro mě nebyla priorita. Nechtěl jsem být od rodiny, hrát na druhém konci republiky a bydlet na hotelu. Vítkovice mi slíbily, že počkají, abych si našel něco poblíž a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Ozval se mi pan Peterek a dali jsme to dohromady.

Mrzelo vás, jak to ve Vítkovicích dopadlo?

Je to sport, není na to moc co říct. Jsem rád, že jsme si vyhověli a že mě nevyměnili někam do Karlových Varů nebo podobně. Pro mě se nic moc nezměnilo, jsem doma a do Frýdku-Místku to mám stejně daleko jako do Vítkovic. To bylo zásadní. Dcera jde příští rok do školy a já jsem nechtěl, aby musela měnit prostředí.

Patříte Frýdku-Místku, ale nekoukáte taky na to, jestli po vás nesáhne Třinec?

Myslím, že pro každého hráče je extraliga motivací. Ale my ve Frýdku-Místku máme co dělat, abychom šli do play-off, takže na extraligu se koukat nemůžeme. Je třeba, abychom pro Frýdek-Místek odváděli práci, kterou máme, a abychom byli v klidnějších vodách.

V Třinci jste v roce 2019 získal titul. Vzpomínáte na to stále?

Jiné než krásné vzpomínky na to mít nemůžu. Všechny sezony tam byly dobré, navíc se to zakončilo titulem. Pokaždé, když jsem potom přijel do Třince, tak jsem si na to vzpomněl. Titul jsme vyhráli doma, na to nejde zapomenout.