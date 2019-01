Frýdek-Místek – Z posledních čtyř zápasů vydolovali druholigoví hokejisté Frýdku-Místku pouhé dva body za vítězství v prodloužení nad Valašským Meziříčím. Naposledy svěřenci trenéra Jana Vavrečky nestačili v domácím prostředí na tým Poruby.

HC Frýdek-Místek – HC RT-Torax Poruba 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

V promrzlém sobotním odpoledni domácí hokejisté své fanoušky příliš nezahřáli. Porubští pak byli za svou aktivitu odměněni v závěrečné třetině, kdy třemi góly rozhodli o svém zaslouženém vítězství.

První změnu skóre přinesla poslední minuta první třetiny. To se na brankovišti před Chvostkovou brankou nejlépe orientoval Holuša a hosté se ujali vedení. Krátce po změně stran bylo srovnáno. Gogolka napálil puk před porubskou bránu, kde jej nešťastně tečoval do vlastní branky Seidler. Vše podstatné se pak odehrálo ve třetí části zápasu. Domácí mohli jít poprvé v utkání do vedení při úniku Jana Sluštíka. Rána domácího forvarda ale mířila nad hostující branku. A tak udeřilo v 51. minutě na druhé straně. Buček napřáhl z mezikruží a jeho střelu Chvostek v lapačce bohužel neudržel – 1:2. Vzápětí mohli domácí vyrovnat, leč Škatulova rána mířila pouze do tyče. Stejně na tom byl i hostující Chaloupka. V 54. minutě se po vzhazování dostal puk k Michalu Holušovi, který potřetí rozjásal skupinku porubských fanoušků. Definitivu výsledku pak napsal v závěrečné minutě při power play hostující Vaněk. „Porubě musíme k vítězství poblahopřát. Hrála velice atraktivní hokej a hlavně v pohybu. My jsme to utkání začali špatně. Byli jsme všude pozdě, a to se projevilo v zápase. I když jsme dokázali vyrovnat, byli hosté vždy o ten krůček před námi. Po zápase jsem klukům vyčinil, že jsou možná až moc uspokojeni z dosavadních výsledků. Bohužel to, co nás vyneslo v tabulce vzhůru, tak to dnes předvedla Poruba. Nasazení, jednoduchost a rychlost," hodnotil prohraný duel domácí trenér Jan Vavrečka. „Kluci dnes podali perfektní výkon, výborně bránili střední pásmo a hráli jednoduše. Nahazovali kotouče, vytvářeli si šance a chodili do branky. Dali jsme tu čtyři góly, takže musím být spokojen," dodal po zápase hostující kouč Tomáš Sršeň.

Branky a nahrávky: 22. Gogolka (Gajda) – 19. Holuša (Vaněk, Mládenka), 51. Buček (Slavík, P. Prokop), 54. Holuša (Galajda, Šindelář), 60. Vaněk (Galajda, Holuša). Rozhodčí: Koliba – Bojda, Mikler. Vyloučení: 7:6 (navíc Kelner – L. Prokop na 5 minut + OK). Využití: 1:2. Diváci: 364.

Frýdek-Místek: Chvostek – Gajda, Teper, Ovšák, Ferenc, Měkýš, Krutil, Tomis – Gogolka, O. Sluštík, Kelner, Mach, Rozum, Škatula, Mamula, Kopún, J. Sluštík, Štubňa, Slovák, Jakubowski, Kurajský. Trenér: Jan Vavrečka.

Poruba: Tihlář – Mládenka, Axman, Šindelář, P. Prokop, Vychodil, L. Prokop, Slavík, Zientek – Chomáč, Seidler, Buček, Galajda, Chaloupka, Vaněk, Holuša, Vrána, Hašek, Piják. Trenér: Tomáš Sršeň.