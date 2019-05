Maskoty mistrovství světa v ledním hokeji totiž již od roku 2008 zajišťuje společnost z kanadského Québecu. „Naše firma se specializuje na navrhování a výrobu kostýmů pro maskoty. Vyrábíme je z takových materiálů, ve kterých se dobře pohybuje,“ vysvětlil v rozhovoru pro slovenský deník Pravda manažer maskotů v Košicích Pierre-Luc Demers.

„Začali jsme na domácím šampionátu v Kanadě a od té doby létáme po celém světě. Máme výborné animátory, kteří dokáží lidi pobavit,“ vysvětluje. Každá hala, kde se letošní šampionát koná, má k dispozici dva maskoty a jednoho manažera, který se stará o jejih pohodlí. Zodpovídá za fyzický stav animátorů, jejich pitný režim i jídelníček.

Náročná příprava i pracovní podmínky

Práce manažera není jednoduchá, ještě daleko náročnější je však role animátora. „Uvnitř kostýmu se mu obtížně dýchá. Zároveň se velmi potí, takže musíme dbát na to, abychom mu doplňovali živiny i energii,“ říká Demers. „Maskot nepije žádné energetické nápoje, jak by se mohlo znát. Před pár lety byl dokonce i na dopingové kontrole a úspěšně ji absolvoval.“

Maskotem přitom nemůže být každý. Je zapotřebí určité porce šoumenství i pohybového nadání. I přesto ale vyžaduje tato práce speciální přípravu. „Před každým zápasem musí animátor vykonat určitá cvičení. V rámci přípravy na mistrovství světa také absolvují hodiny tance či gymnastické tréninky.“

„Maskot nemluví a i přesto dokáže komunikovat se všemi fanoušky. Hlavní je, aby svými pohyby a gesty navázal s lidmi kontakt, bez ohledu na jejich mateřský jazyk. A to se nám daří, i když každý rok pracujeme v jiné zemi,“ řekl slovenskému deníku Demers.

Prohlédněte si maskoty hokejových šampionátů a hlasujte, který je nejlepší:

Jméno vybrali fanoušci

A jak se vlastně medvěd oblečený do bačovského klobouku a pastýřského opasku zrodil? „Medvěd je symbolem síly a věřím, že bude burcovat fanoušky a hnát naše chlapce kupředu. Je to opravdu povedený maskot,“ prohlásil slovenský gólman Ján Laco během křtu letošního maskota na Štrbském plesu.

O jeho jménu rozhodli v internetovém hlasování sami fanoušci. V prvním kole měli možnost sami přispět svými návrhy, do finále se pak probojovaly dva nejúspěšnější - Juro a Macejko. A rozhodnutí bylo jednoznačné. Macejo zaujal více než sedm tisíc lidí, zatímco Juro jen necelou polovinu.

„Dostali jsme více než 1200 různých návrhů, které k nám dorazily prostřednictvím řady sociálních sítí včetně Facebooku a Instagramu,“ uvedla šéfka komunikace letošního šampionátu Michaela Grendelová. „O výběru jména tak rozhodli ti nejkvalifikovanější lidé - fanoušci,“ doplnil předseda organizační komise Igor Němeček.

O tom, že se letošní volba vydařila, svědčí i spokojenost na tribunách. „Lidé na Macejka reagují dobře, líbí se především domácím fanouškům. Pozitivně reagují i na to, když jim například rozcuchá vlasy nebo působí jiné zlomyslnosti. V běžném životě by se rozčilovali, ale jelikož je to maskot, berou to s úsměvem,“ dodal Demers.