Bruslaři začali podstatně lépe a už v sedmé minutě vedli 2:0. Oceláři ale ukázali svou sílu a rychle se vrátili do hry. Nejprve snížil Hrňa a ve čtrnácté minutě dával na 2:2 Nestrašil.

„V první třetině jsme byli jak na kolotoči, nebylo to ono a se štěstím jsme po deseti minutách prohrávali jen 0:2. Kdyby Boleslavští dali v jejich přesilovce gól na 3:0, už by to asi bylo těžké,“ řekl po zápase kouč Třince Václav Varaďa.

O osudu utkání rozhodla druhá třetina, během níž se postupně prosadili Kovařčík, Kundrátek a znovu i Nestrašil a Třinec vedl 5:2. „Od druhé třetiny jsme hráli poctivěji a přidali další góly,“ dodal Varaďa.

Ve třetí periodě padly ještě další tři branky. Dvě z nich dali Oceláři, kteří si tak připsali další důležitou výhru. Třinec si v utkání pomohl i přesilovkami a využil hned čtyři z nich.

Historický nádech mělo utkání pro domácího kanonýra Martina Růžičku, jenž dal jeden gól, přidal dvě nahrávky a stal se historicky nejproduktivnějším hráčem v dějinách slezského klubu. Na kontě má nyní 568 bodů a z trůnu sesadil teď už druhého Richarda Krále.

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 7:3 (2:2, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 11. Hrňa (Marcinko, Martin Růžička), 14. A. Nestrašil (Kundrátek), 25. M. Kovařčík (O. Kovařčík), 28. Kundrátek (Chmielewski), 39. A. Nestrašil (Kundrátek, M. Daňo), 49. Hrňa (M. Doudera, Martin Růžička), 57. Martin Růžička (M. Daňo, P. Vrána) – 3. D. Šťastný (Ševc), 7. Flynn (P. Kousal), 41. O. Najman (P. Kousal, Pýcha). Rozhodčí: Pražák, Kubičík – Gebauer, Zíka. Vyloučení: 6:7. Využití: 4:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 1 000 (snížená kapacita).

Třinec: Mazanec – Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský – Martin Růžička, P. Vrána, M. Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Chmielewski – Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák – D. Kofroň. Trenér: Varaďa.