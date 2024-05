/VIDEO, FOTOGALERIE/ Po konci finále hokejové extraligy mezi Třincem a Pardubicemi se na svém Instagramu vyjádřil k dramatické sérii, kterou rozhodli Oceláři na začátku druhého prodloužení sedmého zápasu na ledě Dynama gólem útočníka Davida Ciencialy, také trenér Václav Varaďa. Tedy kouč, který vedl obě mužstva.

Třinec-Pardubice6 (vše) | Video: Jakub Nohavica

„Dnes jsem si vyrovnané finále užil z dalekého Japonska, a protože jsem vedl jako trenér oba týmy, viděl jsem na hráčích, že většina z nich ze sebe v klíčových chvílích dokázala vymáčknout zbytky sil a mentalitu vítězů, kterou jsem v nich budoval a věřil, že v nich je. Gratuluji všem, vítězům i poraženým, všem, kteří ukázali, že v sobě umí probudit bojovníka, hokejového Samuraje. Protože, jen tak se mohou a budou neustále posouvat dál jako hráči a lidé,“ napsal Václav Varaďa, jenž hrával extraligu za Třinec i Vítkovice a dvakrát se stal mistrem světa.

„Hokejové play-off, sedmý zápas, bitvy o všechno, to bylo vždycky moje. Nával energie, vášně, emocí a euforie. Vyhrává ten, kdo to chtěl víc a kdo ze sebe dokázal v jeden moment vydat úplně všechno. Jako hráč jsem šel v zápasech play-off s posunutým prahem bolesti vždycky na hranu a jako trenér, k tomu vždy vedl a povedu své hráče,“ prohlásil osmačtyřicetiletý Václav Varaďa, který získal s Třincem tři tituly (2019, 2021, 2022). V letošní sezoně pak vedl až do ledna Pardubice. Poté byl odvolán a jeho místo převzal dosavadní asistent Marek Zadina.