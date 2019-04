„Oni určitě budou říkat, jak jsou super rozehraní a připravení na nás vletět, my zase říkáme, že ta dlouhá pauza byla skvělá, že jsme si perfektně odpočinuli. Je to válka slov,“ usmál se Václav Varaďa.

Na co je potřeba dát si v souboji s Plzní největší pozor?

Tým Plzně prožívá velmi dobrou sezonu, skvěle jim chytá brankář a myslím si, že je to kompaktní a velmi dobře fyzicky i bruslařsky vybavený tým. Každopádně těžký soupeř.

Čekáte, že nejvíc „zlobit“ bude první řada Plzně ve složení Pour – Kovář – Gulaš?

Asi by mohla zlobit, ale my se zaměříme na všechny jejich čtyři lajny. Myslím, že to mají vyvážené. Samozřejmě tam mají v prvním útoku hráče reprezentačního kalibru, ale někdy tohle nevyhrává zápasy. Vyhrává komplexnost, vyváženost a údernost všech pětek.

Jak jste vyplnili pauzu po rychlém postupu přes Vítkovice?

Rychlý konec série nám usnadnil dobu léčení některých hráčů s drobnými zraněními. Získali jsme čas. To pomohlo, odpočinuli jsme si, ale pak jsme už zase čtyři dny v kuse trénovali. Dali jsme hráčům volno až v neděli. Od pondělka jsme v klasické přípravě na Plzeň.

Jak moc je pro vás důležitý Martin Růžička, který se stará o góly vašeho týmu?

Těžko vyjmout z kompaktního výkonu mužstva jen jednoho hráče. Ale ano, Martin zažívá skvělou sezonu a proti Vítkovicím jeho výkon gradoval. Já doufám, že mu to takto bude lepit dál, ale hokej je týmový sport a těch hráčů tam máme hodně. Věřím, že každý přiloží svou ruku k dílu.

Oba týmy hrají rády dopředu. Bude to tedy souboj útoků?

Tak moment, já hraji rád i dozadu (úsměv). Snad to proti Vítkovicím bylo vidět. Celý tým skvěle makal zpátky, bojoval, blokoval střely. To jsou aspekty, na kterých chceme stavět i nadále.

Budou pro semifinále k dispozici důležití obránci Krajíček s Gernátem?

Jsou to hráči, kteří by nám pomohli. Nebyli už v průběhu série s Vítkovicemi, ale dokázali jsme je zastoupit, byť s pomocí útočníka Vlada Draveckého. Neočekávám, že by se někdo z nich objevil ve středu v sestavě, ale uvidíme. Vypomáhají nám kluci z Frýdku, nicméně naše sestava bude obdobná, jako v tom posledním zápase.

A Marcinko?

Jeho stav se lepší, určitě se objeví v průběhu série.

Myslíte, že bude jiná než proti Vítkovicím?

Přál bych si ji obdobnou (úsměv). Ale soupeř bude jistě houževnatější a také má větší ofenzivní schopnosti. Dává spoustu gólů, také jim chytá skvěle gólman. Hraje kompaktně, dostal se daleko v Lize mistrů, bude to velmi náročný soupeř. Ale věříme si a uděláme pro postup maximum.