Úterní utkání se Zlínem totiž nedotáhli do vítězného konce ani přesto, že vedli během tří minut 3:0 a ještě v 52. minutě 4:2.

I nájezdy, které Ocelářům obvykle moc nejdou, měli domácí skvěle rozjeté a proměnili první tři. „V podstatě jsme se porazili sami. Vést 3:0, to jsme už měli vyhrát. Nájezdy nejsou naší silnou disciplínou, přesto jsme i v nich vedli. Víc nás mrzí ztráta vedení 4:2, takové góly, co jsme dostali, bychom si měli lépe pohlídat,“ litoval po utiání třinecký bek Lukáš Krajíček.

Hosté dvakrát naprosto shodně skórovali v momentě, kdy se právě Krajíček vrátil z trestné lavice. „Všiml jsem si. Už klepali na led, že je tři vteřiny do konce, ale víte co, ta přesilovka vlastně doznívá a trvá trochu déle. Hráči jsou nějak rozestavení a než ten pátý hráč dojede do postavení, přesilovka pokračuje. Přece jen v té druhé třetině to mají hráči daleko. Dneska nám to prostě vyšlo,“ pochvaloval si zlínský Jakub Ferenc (v zápase 1+2).

Asistent třineckého kouče Václava Varadi Marek Zadina nemohl hráčům upřít snahu. „Ta klukům nechyběla, odmakali to. Zlín hraje hokej, jaký hraje, ale když vedeš 3:0 a 4:2, je třeba to už uhrát. První gól si dáme vlastní, možná se od nás odklonilo i štěstíčko. V nájezdech taky. Dali jsme tři góly a nedotáhli to do konce. No nic, je třeba se připravit na další zápasy,“ litoval Zadina.

„Mně se to hodnotí dobře, jeli jsme sem povzbuzení posledními výsledky a věřili, že při dobrém výkonu můžeme něco uhrát i tady. Půlka zápasu tomu i odpovídala, pak se nám to ale hodně zkomplikovalo. Zbytečná vyloučení, góly domácích. Ale klobouk dolů před klukama, že to nezabalili, bod jsme si určitě zasloužili a ten druhý v nájezdech je výborný. Vyšla nám v nájezdech i změna brankářů, za to musím pochválit trenéra gólmanů, protože to obvykle nedělám,“ pravil zlínský trenér Robert Svoboda.

Oceláři Třinec – Berani Zlín 4:5 sn (0:0, 3:2, 1:2 – 0:0)

Branky a nahrávky: 27. M. Stránský (P. Vrána, Krajíček), 28. M. Kovařčík (O. Kovařčík, Hrehorčák), 29. Marcinko (Dravecký), 47. P. Vrána (Krajíček, M. Stránský) – 32. P. Sedláček (Kubiš, Ferenc), 35. Ferenc (Claireaux, Šlahař), 52. Buchta (Honejsek, Šlahař), 55. Fořt (M. Novotný, Ferenc), rozhodující nájezd Claireaux. Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla – Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. Diváci: 4215.

Třinec: Kváča – Kundrátek, Zahradníček, Krajíček, M. Doudera, D. Musil, Galvinš – Chmielewski, P. Vrána, M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Dravecký – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Martynek, Polanský, Adamský – Novotný. Trenér: Varaďa.