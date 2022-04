Určit favorita souboje mezi druhým a třetím celkem základní části je téměř nemožné. „Jsme rádi, že jsme ve finále, čekali jsme kdo ze druhé série postoupí. Je to Sparta, během sezony jsme proti ni sehráli velmi dobré zápasy, budeme na to chtít navázat,“ nastínil kouč Třince Václav Varaďa.

Jeho tým půjde do akce znovu po desetidenní pauze, jelikož i semifinále s Mladou Boleslaví zvládl v poměru 4:0, tedy v nejkratším možném čase. Soupeř z hlavního města potřeboval na postup přes České Budějovice jen o utkání víc.

OBRAZEM: Stoprocentní Oceláři jsou ve finále, Boleslav porazili počtvrté v řadě

„Postoupil ten, kdo postoupit měl. Zasloužili si to. Mají čas na odpočinek, my taky. Myslím si, že je to takové vyústění sezony. oba týmy měly finálové ambice, nakonec to oběma taky vyšlo. Pro nás to je samozřejmě těžký soupeř,“ přiznal Varaďa, jenž si na střídačce slezského celku užije poslední zápasy.

Už dříve oznámil, že po sezoně v organizaci Třince končí. Bude se loučit titulem?