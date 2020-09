Hokejisté Frýdku-Místku v Chance lize sehráli dva zápasy během dvou dnů. Mají z nich plný počet bodů.

Rysi vyhráli i v Sokolově. | Foto: Jan Velčovský

V pondělí Rysi zvítězili v Kadani, v úterý pak brali všechny body ze zápasu se Sokolovem. Svěřenci trenéra Vlastimila Wojnara tak vyhráli už potřetí v řadě a vstup do sezony jim vyšel na jedničku. „Sice to byli soupeři z nižších pater tabulky, ale třeba Sokolov začal velmi dobře,“ uvedl Wojnar a dodal: „Každý zápas je těžký. I nováčci berou body zkušeným týmům, takže o to je ten start důležitější.“