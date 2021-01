Rysi nejprve v pondělí padli v Kolíně a ve středu nestačili ani na Ústí nad Labem – tedy další tým, který je na tom v tabulce podobě. Hokejisté Frýdku-Místku jsou tak rázem třetím nejhorším mužstvem soutěže. „V naší situaci hrajeme prakticky každý zápas o šest bodů a dá se říct, že i o přežití. S kluky jsme o tom mluvili a myslím si, že dnes je to hodně v jejich hlavách. Bylo to těžké, ale cítili jsme z kluků, že si věří, a že chtějí uspět,“ řekl po zápase pro klubový web asistent trenéra Trličíka Jiří Raszka.

Ústí nad Labem bylo aktivnější od samého začátku, gólman Suchánek ale tlaku odolával. Na začátku druhé třetiny už ale Slovan udeřil, pak se dvakrát prosadil během 32. minuty a rázem to bylo 3:0.

Vzápětí sice snížil Šedivý, který pro Rysy vykřesal naději, jenže ten samý hráč o minutu později neproměnil trestné střílení. „ Možná kdyby se to povedlo, tak by se pak utkání vyvíjelo jinak. I tak bylo na týmu vidět, že chtějí něco udělat a ve třetí třetině se naše hra zlepšila,“ uvedl Raszka.

Hosté se dokonce dostali na dostřel jedné branky, o což se v 55. minutě postaral kapitán Mikulík. Frýdek-Místek poté zkoušel ještě hru bez brankáře, zápas už ale do prodloužení nedostal. Naopak, domácí přidali do prázdné klece definitivní pojistku a po výhře 4:2 berou všechny body.

Rysi tak prohráli už pátý zápas ze sedmi duelů, které v roce 2021 odehráli. „V sobotu nás čeká Kadaň. K utkání musíme přistoupit tak, jako by to bylo střetnutí v play off. A v něj pořád ještě věříme. Stále je ve hře spousta zápasů, snad uděláme sérii, která nás dokáže nakopnout,“ dodal Raszka.

HC Slovan Ústí nad Labem – HC Frýdek-Místek 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 24. Tůma (Protasenja, Klikorka), 32. Protasenja (Klikorka, Tůma), 32. G. Szturc (Š. Havránek, Protasenja), 59. Matějček (Tůma, Š. Havránek) – 33. Šedivý (Haman, Mikulík), 55. Mikulík (D. Kindl, Repe). Rozhodčí: Wagner, Zavřel – Coubal, Kokrment. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0.

Frýdek-Místek: Suchánek – Z. Malík, Haman, Husák, Šepelev, Repe, J. Michálek, Hrachovský – D. Kindl, Mikulík, Šedivý – Martynek, Peterek, R. Veselý – Tomi, Stuchlík, Flok – Matiaško, Przybyla, Ramik. Trenér: Trličík.