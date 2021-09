Třinec : Mazanec – D. Musil, Kundrátek, Marinčin, M. Doudera, Jaroměřský, M. Adámek – A. Nestrašil, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Dravecký (A), Marcinko, Hrňa – Daňo, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Miloš Roman, Kofroň – Christov. Trenér: Varaďa.

„Od poloviny utkání to z naší strany měli trochu snesitelné měřítko, ale nevyužili jsme ani jednu přesilovku, z toho se musíme poučit do dalšího utkání,” uzavřel Zadina.

Třinec se dostal ještě zpátky do hry a na dostřel jediného gólu poslal hosty Marcinko, žádnou z dalších šancí už ale Oceláři nedotáhli a zůstali bez bodů.

Plzeň se dostala do vedení ve 14. minutě, v průběhu druhé třetiny však srovnal Hrňa. Jenže za Západočechy bleskově odpověděl Kantner a devět minut před koncem dával už na 3:1 Čerešňák.

V pátek Třinec doma porazil 4:0 České Budějovice, venku ale zvítězit nedokázal. „Utkání se těžko hodnotí. Neměli jsme dobrý vstup, v první třetině jsme měli spoustu vyloučených a nemohli se dostat do tempa. Všude jsme byli o krok později. Nedostali jsme hráče tam, kam jsme potřebovali,” prohlásil po zápase asistent hostujícího kouče Václava Varadi Marek Zadina.

