Třinec /FOTO/ – Náročnou bitvu s houževnatým soupeřem zvládli. Hokejisté Třince porazili v dohrávce 29. kola Karlovy Vary 4:3 v prodloužení a odskočili soupeřům ze špice tabulky na rozdíl dvou bodů.

Ocelářům vyšla podle představ jen první třetina. Ve druhé byl lepší soupeř, poslední byla vyrovnaná a o bodu navíc rozhodl v prodloužení po skvělé spolupráci Rotha s Marcinkem druhý jmenovaný.

Diváky alespoň pobavil kuriózní vlastní gól karlovarského Rachůnka v signalizované početní výhodě, kdy mladý gólman Bednář zamířil na střídačku, protože Oceláři se dopustili faulu, jenže Rachůnek zpoza třinecké brány nenašel nahrávkou nikoho ze svých spoluhráčů a puk zamířil do opuštěné karlovarské svatyně.

„Přiznám se, že takový gól jsem ještě neviděl. Bylo to zrovna po mém faulu, jasně jsem viděl, jak puk směřuje do prázdné branky,“ usmíval se David Cienciala. Pak už mu do smíchu tolik nebylo, protože v prostřední periodě si šel na trestnou odpočinout znovu a Vary se dostaly zpět do zápasu postupným srovnáním na 3:3.

„Podle nás rozhodla už ta první třetina, kdy jsme byli celou dobu lepším týmem, byli jsme hodně aktivní v útočném pásmu a vypracovali si spoustu šancí, jenže jsme jich dost nedali a tušili jsme, že když soupeře nezlomíme dalšími góly, tak to bude s houževnatými Vary náročné, což se potvrdilo,“ uznal jeden z třineckých trenérů Marek Zadina.

Karlovarský asistent Tomáš Mariška litoval, že i přes velmi dobrý výkon celého mužstva nezískala Energie více než bod. „Musím kluky pochválit za to, jak zvládli druhou třetinu, kdy jsme měli skvělý pohyb a dokázali dostat Třinec pod tlak. Vytvořili jsme si dost šancí a donutili soupeře k faulům. Tady se dalo vytěžit víc než vyrovnání. Ale i tak jsme rádi aspoň za bod, Třinec má velkou sílu,“ dodal.

Pro domácí byl zápas velmi náročný. „Oni mají velmi bruslivý mančaft, rvou se o každý puk, nic nevypustí. Nám vzala hodně sil ta oslabení ve druhé části, tam se situace obrátila, Vary měly tlak, neboť je druhý gól nastartoval. Kluci, kteří hrají oslabení, byli přetížení, ti další, kteří oslabení nehrají, zase nebyli v tempu a to nás zásadně poznamenalo i do poslední třetiny. Vyhodilo nás to z role,“ přiznal Marek Zadina.

Hosté nasadili do brány teprve šestnáctiletého vysokého dorostence Jana Bednáře a ten zažil výkonnostně vydařenou premiéru. „Pochytal toho dost. Já si ho ale budu pamatovat jako gólmana, proti kterému jsem zažil vyrovnání rekordu,“ připomněl třinecký útočník Jiří Polanský, který zaznamenal 209. gól v dresu Třince, čímž v klubových statistikách dorovnal historický rekord Richarda Krále!

Karlovarský Tomáš Mariška brankáře Bednáře rovněž ocenil. „Chtěl bych vyzdvihnout jeho výkon, zažít premiéru v šestnácti letech na tak těžkém ledě… Zvládl to výborně. Jen škoda, že jsme navzdory dobrému výkonu celého týmu neuhráli lepší výsledek. Ale snad se od toho bodu odrazíme k lepším výsledkům,“ přál si.

Oceláři odehráli třetí duel ve čtyřech dnech, což také není zanedbatelné. „Musíme mužstvo pochválit, že to nevzdalo, pořád bojovalo a nakonec jsme rádi aspoň za ty dva bodíky,“ uzavřel třinecký Marek Zadina.

Oceláři Třinec – Energie Karlovy Vary 4:3 p (2:1, 1:2, 0:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Polanský (Roth, Roberts Bukarts), 16. Svačina (Adamský, Gernát), 27. Roth, 63. Marcinko (Roth) – 13. Kohout, 30. Flek (Gríger, T. Rachůnek), 38. Stloukal (Lapšanský, R. Vlach). Rozhodčí: Mrkva, Pražák – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 6:2. Využití: 1:1. Diváci: 3151.

Třinec: Hrubec – Krajíček, Gernát, D. Musil, Galvinš, Roth, M. Doudera – Hrňa, Marcinko, Roberts Bukarts – Martin Růžička, Cienciala, Dravecký – Svačina, Polanský, Adamský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Hladonik. Trenér: Varaďa.

Karlovy Vary: Bednář – Šenkeřík, Plutnar, Kozák, Šafář, Podlipnik, M. Rohan, Kovačevič – Gorčík, Balán, T. Rachůnek – Lapšanský, R. Vlach, Stloukal – Kohout, Skuhravý, T. Mikúš – Flek, Gríger, O. Beránek. Trenér: Pešout.