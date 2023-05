/FOTOGALERIE, VIDEO/ Tohle se neomrzí! Třinečtí hokejisté, ačkoli jim veřejnost ve zbytku republiky už nevěřili, dosáhli opět na extraligový vrchol. A značně si to užívali. Hned na ledě začalo mužstvo Zdeňka Motáka s mohutnými oslavami, které budou pokračovat až do rána.

Werk Aréna po šestém finále Třinec - Hradec Králové (28. dubna 2023). | Video: David Hekele

Objímání, úsměvy, velký oddych. Takhle by se daly shrnout emoce, které po závěrečné siréně a jistotě dalšího triumfu zavládly na třinecké straně. Ačkoli pro většinu hráčů to nebylo poprvé, bylo znát, že držet v rukou Masarykův pohár není něco obyčejného. „Super pocit, nemám teď moc myšlenek. Užívám si to a jsem rád, že to takhle dopadlo,“ hlásil do světa útočník Daniel Voženílek po životní sezoně.

Jako obvykle po tom, kdy kapitán Petr Vrána s šéfem klubu Jánem Moderem v záplavě konfet převzali od vedení soutěže trofej, putovala z ruky do ruky. Velké ovace tribun si užili Martin Růžička, Aron Chmielewski, Libor Hudáček, nebo i Ondřej Kacetl. „Oslavy? Budou takové, jaké si je uděláme,“ smál se další třinecký hrdina.