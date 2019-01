Třinec – Vítězství v letošním ročníku Beskydské amatérské hokejové ligy (BAHL) slaví hokejisté Stříteže, kteří ve finálovém duelu pokořili 4:1 Kozubovou.

Letošní ročník BAHL si podmanili Technici ze Stříteže (světlejší dresy). | Foto: Marian Kiedroń

Obhájce loňského prvenství z Hrádku se musí spokojit s bronzem, v utkání zklamaných deklasoval 7:2 Dynamo Mosty.

Letošní a loňský vítěz základní části BAHL si pohár pro vítěze a putovní pohár nepotěžkal. Před rokem byla nejlepším týmem v první fázi soutěže Kozubová, nakonec skončila čtvrtá. Letos základní část suverénně vyhrál Hrádek, ale ve vyřazovacích bitvách do pomyslného cíle nedospěl.

„Troufám si tvrdit, že herně jsme na tom nejlépe ze všech týmů. Ostatně, potvrdili jsme to vítězstvím v základní fázi soutěže. Play-off bylo v našem podání špatné,“ posteskl si kapitán Hrádku Michal Szlaur a vysvětlil, proč jeho celek v play-off utrpěl kontumační prohru: „Na soupisce jsme měli dva brankáře. Prohráli jsme kontumačně proto, že jsme v daném utkání postavili dvojku, která v základní části neodchytala předem daný počet čtyř zápasů. Bylo to docela podivné rozhodnutí, tím spíše, že se nejednalo o hráče do pole, ale o gólmana.“ Po loňském zlatu hokejisté HC Hrádek letos získali bronz.

Po třetím místě v třinecké werk aréně sahali hráči mosteckého Dynama. V zápase o třetí místo nakonec museli skousnout drtivou porážku. „Teď jsme zklamaní, protože rozhodující střetnutí play-off nám vůbec nevyšlo. Až smutek odezní, uvědomíme si, že i nevděčné čtvrté místo má svou cenu. Ve vyrovnané soutěži je to dobrý výsledek, vždyť vloni jsme skončili poslední,“ připomněl brankář Mostů Roman Mucha.

O vítězství v BAHL si to rozdaly celky HC Kozubová, která v základní části skončila na předposlední sedmé příčce a Technici Střítež, jenž v souboji o finále přemohli hokejisty Mostů u Jablunkova. V samotném finále hokejistům Kozubové podporovaným dvěma stovkami fanoušků (fanoušky přivezl z Milíkova do Třince speciální autobus) byla optická převaha k ničemu. Z pečlivé defenzivy vycházející Střítež vytrestala svého soka po rychlých protiútocích a v závěrečné třetině, kdy Kozubová smazala ztrátu, ji poslala ke dnu třemi zásahy.



Hokejisty Kozubové v hledišti podporovalo přes dvě stě příznivců. Foto: Marian Kiedroń

O 3. místo:

HC Hrádek – HC Dynamo Mosty 7:2 (1:1, 2:1, 4:0). Branky a nahrávky: 14. M. Pav (Drapa), 17. M. Pav (Dorda), 23. Branczyk (Drapa) 31. Szlaur (J. Pav), 33. Gorny (J. Pav), 38. Branczyk (Drapa), 45. J. Pav (Gorny) – 12. Bocek, 26. Lysek (Puczok).

Finále: HC Technici Střítež – HC Kozubová 4:1 (1:0, 0:0, 3:1). Branky a nahrávky: 15. L. Pastorek (M. Trpišovský), 37. J. Gerlich (D. Gerlich), 37. Garbulinský (J. Swienczek), 45. Swienczek – 33. Karch.

Lisztwan: Mluvit o skladbě ligy na příští rok je ještě předčasné

Třinec – Jedním z organizátorů populární Beskydské amatérské hokejové ligy (BAHL) je Martin Lisztwan, kapitán poraženého finalisty HC Kozubová.

Prohra ve finále vás bolí, ale s ohledem na to, že jste do boje o titul postoupili ze sedmého místa, zklamání není na místě.

Vloni jsme vyhráli základní část, ale nakonec jsme skončili čtvrtí. Po té loňské euforii jsme letošní ročník rozehráli velmi špatně. Celou základní část jsme ladili kádr, pořád nám to nešlo, dávali jsme málo branek, nedařilo se nám, scházelo štěstí. Po svátcích se to obrátilo, v play-off jsme dva nula na zápasy vyřadili druhé Torpedo a v dalším kole jsme přešli přes jednoznačného favorita soutěže z Hrádku. S play-off můžeme být spokojeni, ale před finálovým duelem nás potkala smůla. Přibrzdila nás zranění, nenastoupili jsme v plné síle.

Kolik hráčů vám scházelo?

Libor Kostka a já. Den před finále jsem utrpěl menší otřes mozku. Necítil jsem se nejlépe, na led jsem vyjel jenom ve třetí třetině, nechtěl jsem to riskovat. Naše sestava byla taková polepená, předešlá utkání jsme odehráli v úplně jiném složení, kdy to všechno fungovalo, protože spolu nastupovali hokejisté, kteří vedle sebe hráli mnohem déle. Naproti tomu dnes jsme mohli nasadit jen jednu lajnu, která hrávala spolu, a to ještě jen půl sezony. Jinak to udělat nešlo, bylo to takové všelijaké.

Dalším kamenem úrazu bylo zahazování šancí, které vzešly z vaší převahy. Soupeř hrál zezadu a po rychlých akcích trestal.

Moc dobře jsme věděli, že Střítež to takhle hraje. Rozehrávají kotouče, pak je nahodí, vyrazí do brejku a dají gól. Se Stříteží jsme prohráli rovněž loni a také to bylo po brejcích. Skončit na druhé příčce a nechat za sebou takové soupeře, jako Hrádek a Torpedo, je úspěch. Chtěli jsme medaili, máme stříbrnou, takže můžeme být spokojeni.

Jak bude vypadat model BAHL v příští sezoně?

Před letošním ročníkem jsme ligu rozšířili o dva mančafty, přibyly Monsters Ostrava a Torpédo Havířov. Co vím, tak zájem o start v soutěži mají další dva celky, v tom případě bychom BAHL rozšířili na deset týmů. Mluvit teď o podobě ligy je poněkud předčasné, příštím ročníkem se začneme zabývat až někdy v červnu. Nejsou vyloučeny změny ve vedení ligové komise, může se stát, že BAHL nebudou pořádat ti stejní lidé.

ROMAN BASELIDES