První třetina sice žádnou branku nenabídla, nicméně rychlý hokej a šance na obou stranách ano. Domácí byli blízko ke gólu při příležitostech Martina Růžičky, Michala Kovařčíka, či Jacka Rodewalda, pokaždé ale skvěle zasáhl gólman Jan Růžička. Na druhé straně se zase Kacetl zapotil při možnosti Šťastného, a především při dorážce Kotaly, která mířila jen do boční sítě.

Rozhodnutí přinesla první polovina druhé třetiny, ve které si Třinec zásluhou přesilových her vytvořil obrovský tlak a dvakrát skóroval. Početní výhodu pět na tři zužitkoval ve 26. minutě Růžička, o tři a půl minuty později v brance skončila i Michalem Kovařčíkem tečovaná Freibergsova bomba od modré čáry. Gól však muselo potvrdit video.

Pak dvakrát zvonila branková konstrukce. Nejprve za Růžičkou po ráně Špačka, na opačné straně kluziště pak po střele Zbořila. V závěru měl gól na holi Matěj Stránský, ale nepodařilo se mu překonat beton hostujícího brankáře.

Bylo tak jasné, že třetí třetina bude o tom, jestli domácí vstřelí třetí gól a rozhodnou, nebo si Bruslaři vynutí drama. Hned v úvodu mohla platit první možnost, Růžička ale svého jmenovce v brance Boleslavi nepřekonal. O chvíli později měl obrovskou možnost Flynn, ale z ostrého úhlu netrefil prázdnou klec.

Skórovat se posléze nepodařilo ani Ciencialovi a devět minut před koncem zazářil Kacetl proti zakončení Kousala.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Myslím si, že to bylo utkání hodné semifinále. Jsme rádi, že jsme vyhráli, vždy je dobré vykročit do série správně, to je výhrou. Zítra je ale nový den a věřím, že série bude dlouhá. Hlavně v první třetině to bylo hodně bruslivé utkání, kdy to bylo nahoru dolů. Možná jsme měli více ze hry, pár šancí navíc, ale jinak to bylo vyrovnané utkání. Zlomili jsme ho ve druhé třetině přesilovkovými góly, které nám nakonec zajistily vítězství, společně s taktickým výkonem hráčů ve třetí třetině."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Začátek zápasu, prvních pět sedm minut, měl Třinec více ze hry. Úvodní tlak jsme přestáli a myslím si, že první třetina byla vyrovnaná. Bohužel, ve druhé třetině rozhodla naše nedisciplinovanost. Nabídli jsme Třinci dvakrát pět na tři a dlouhou přesilovku pět na čtyři, což si samozřejmě v dalších zápasech nemůžeme dovolit. Pokud chceme být úspěšní. Třetí třetina byla (z naší strany) slušná, ale nedali jsme gól. Musíme se poučit z našich chyb. Víme, že to od nás nebylo stoprocentní a máme, na čem stavět."

Oceláři Třinec – BK Mladá Boleslav 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 26. Martin Růžička (P. Vrána, Hrňa), 29. M. Kovařčík (Freibergs, Martin Růžička). Rozhodčí: Jeřábek, Hejduk – Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:0. Bez diváků. Stav série: 1:0.

Třinec: Kacetl – Gernát, M. Doudera, Jaroměřský, D. Musil, Kundrátek, Freibergs – Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Kurovský – Rodewald, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák – O. Kovařčík. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Mladá Boleslav: J. Růžička – Ševc, Šidlík, Moravec, Pláněk, Bernad, Fillman, Dlapa – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Kotala, A. Zbořil, Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal. Trenéři: Patera a Rulík.