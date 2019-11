Jak ho viděl? „Viděl jsem, že křídelní hráč byl při Eriku Hrňovi a prostor přede mnou tak zůstal otevřený. Snažil jsem se dostat co nejvíce k brance a vystřelit, Marci (Tomáš Marcinko) tam clonil a prošlo to kolem betonu. Důležitý gól, protože jsme měli velký tlak a zúročili ho,“ pochvaloval si Gernát.

Třinecké přesilovky vypadají v poslední době velmi dobře. Řečí čísel - pět gólů v minulých třech zápasech. Co vy na to?

Ale jo. Něco jsme si k tomu řekli s trenéry, dost se tomu věnovali. Je to výsledek toho, co máme nacvičené. Ty góly jsou zasloužené a věřím, že to tak bude pokračovat.

Jak těžké bylo v tom hektickém závěru těsné vedení udržet?

Vítkovice se po jednom našem faulu dostaly do tlaku, takže jsme se snažili co nejjednodušeji vyhazovat puky z pásma. Taky nás podržel Kvaky v brance, i kluci v obraně blokovali střely perfektně. Nějakou větší šanci soupeře v závěru si nevybavuji.

Překvapilo vás, jak hrály Vítkovice disciplinovaně? První vyloučení měly až ve třetí třetině.

Ano, hrály takový úporný hokej. Z těch tři zápasů, co jsme teď hráli, to byl nejtěžší soupeř. Klasické derby.

Vítkovice se na vás dobře připravily. Zaskočilo vás, jak četly vaši hru?

I trenér nám říkal, že tady Jakub Petr (trenér Vítkovic) v úterý byl. Asi okoukal, co hrajeme. Vítkovice nám to dost znepříjemňovaly. Hrály úplně něco nového, co zatím asi moc nehrály. Ze začátku jsme měli problémy se zakládáním útoků, ale po první třetině a poradě v kabině jsme převzali iniciativu a snažili se dát nějaké góly.

Ten vítězný jste nakonec dali. Co rozhodlo?

Přesilová hra. Ten faul byl zlomový pro ně i pro nás. Po druhé třetině, když jsme pořád neměli ani jednu přesilovku, jsme si říkali, že potřebujeme tu jednu, abychom zkusili dát gól. To se nám podařilo a konec jsme už udrželi.