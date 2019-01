Ostrava – Třetí bitva rivalů v sezoně, poprvé na ostravské půdě. Hokejisté Vítkovic a Třince se střetnou zítra od 16 hodin v rámci 34. kola extraligy a oběma půjde o hodně.

Derby rivalů je opět tady. Tentokrát na ostravském ledě. | Foto: Petr Rubal

Vítkovice by se rády udržely v nejlepší čtyřce tabulky, Oceláři pak přímo v jejím čele. Nedávná historie však „hraje“ pro hosty, kteří vyhráli osm z devíti posledních utkání, obě v aktuální sezoně (4:2 a 3:0). „Rozhodovaly detaily a oni byli v koncovce šikovnější,“ vzpomenul trenér Vítkovic Jakub Petr dva podzimní souboje z Werk Arény.

„Jsou ofenzivně laděný mančaft, silní v přesilovkách, mají ve všech lajnách kvalitu, takže je nutné se vyvarovat vyloučení. Proti Pardubicím jsme měli tři podražení mimo obranné pásmo, musíme být disciplinovanější. Zároveň každý hráč musí hrát na hranici svých možností,“ řekl Petr.

Oceláři přijedou bojovně naladěni a do derby si budou chtít přenést herní pohodu z nedávného Spengler Cupu, kde nehráli špatně, jen nedávali góly. „Proti Litvínovu jsme to konečně zlomili a doufáme, že si to udržíme i v derby. Ale i tak nás může zkušenost ze Spengler Cupu posunout. Není sranda hrát proti nejlepším týmům Evropy, my si ale dokázali, že to jde. Jen musíme proměňovat šance. Na druhé straně šlo vidět, že i když jsme v Česku první, tak v Evropě to zase tolik neznamená. Všichni se musíme nadále zlepšovat,“ uznal útočník Ocelářů Vladimír Svačina.

„Derby bývá specifické, nikdo nechce prohrát. Rádi bychom udrželi vedení v tabulce i po víkendu,“ poznamenal jeden z třineckých trenérů Marek Zadina.

Vzhledem k tomu, že Třinec na přelomu roku v extralize absentoval, se na něj bodově dotáhl aktuálně druhý Liberec. „Bereme to normálně, soupeř má zápas navíc, my se chceme na špici držet tak dlouho, jak jen to půjde. Dalo se čekat, že se to srovná, ještě je tam třetí Hradec, nechci nikoho předem odepisovat. Vyhrát může každý nad každým,“ podotkl Svačina.