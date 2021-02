„Mapovali jsme terén a situaci. Každopádně i tato stránka naší hry se zvedá, což je vidět na Kubových výkonech,“ říkal ještě po nedělní výhře 6:3 nad Karlovými Vary trenér Třince Václav Varaďa. O pár desítek minut později klub ohlásil nový příchod.

„S Litvínovem jsme se dohodli na angažování Davida Honzíka, který se vrací po zranění a jako každý brankář potřebuje především chytat,“ uvedl na adresu muže s 82 starty v české nejvyšší soutěži sportovní manažer Třince Jan Peterek.

Byla to reakce na fakt, že v nedávné minulosti klub přišel o trio gólmanů – Josefa Kořenáře, Nicka Malíka (oba zámoří) a polského reprezentanta Ondřeje Raszku (GKS Tychy). „Navíc mladý Tomáš Suchánek má velkou naději na účast na mistrovství světa osmnáctek,“ podotkl Peterek.

Naproti tomu se klub rozloučil se svou nedávnou posilou – kanadským útočníkem Taylorem Leierem, který stihl odehrát deset utkání s bilancí jedné branky a čtyř asistencí. „Musím ho pochválit za přístup, jakým se prezentoval, nezklamal nás, jen mu chybělo k tomu více branek,“ uvedl Václav Varaďa s tím, že po návratech marodů Ondřeje Kovařčíka s Milošem Romanem a brzkém zapojení se rovněž zraněného Arona Chmielewského by Leier těžko hledal pozici v sestavě.

„Zároveň jsme se rozhodli podržet Jacka Rodewalda, o kterém si myslíme, že s blížícím se play-off bude pro nás větším přínosem,“ dodal Varaďa.

Naopak další novice – obránce Ralfse Freibergse, který přišel v pátek z Komety Brno, a útočníka Michaela Špačka – si pochvaluje. „Michaelův výkon roste s každým utkáním. Byl silný na puku, víme, že je to dobrý hokejista a teď ukázal, co v něm je. Já osobně bych si přál, aby víc střílel,“ hodnotil v neděli svého tříbodového svěřence Varaďa.

„A Ralfs? Myslím, že to odehrál s přehledem. Pár situací řešil malinko jinak, než jsme u nás zvyklí, ale to si sedne. S Davidem Musilem si odehráli své a prezentovali se velmi dobře,“ zakončil trenér třineckých Ocelářů Václav Varaďa.

Nebude to jednoznačná záležitost, míní Palička

Bývalý brankář a později předseda hokejových Vítkovic Zdeněk Palička. Dnes šéfuje klubu FK Stará Bělá.Zdroj: Deník / Lukáš KaboňJako hráč zápasy proti Třinci nezažil, později ve vedení klubu jen párkrát. O to víc si bývalý brankář a předseda hokejových Vítkovic Zdeněk Palička užívá derby jako fanoušek. „Každý takový zápas je svátek. Jen škoda, že tomu teď chybí lidi,“ říká pro Deník šéf fotbalového klubu ze Staré Bělé.



Pro něj byla tato utkání vždy zajímavou konfrontací, bez ohledu na to, jak si rivalové vedli. „Přiznávám, že pro mě jako Vítkovičáka bylo pokaždé prestižní porazit Třinec, i když tam mám kamarády. A samozřejmě jsem byl vždy naštvaný, když se prohrálo,“ usmívá se a vypíchne duel, který si užil.



„Už léta z dřívějších pracovních vztahů a kontaktů se znám s Janem Czudkem (viceprezident Ocelářů Třinec). Jednou jsme se potkali před derby na stadionu a trochu jsme se popichovali, jak to skončí. Víte, jak to dopadlo? Vyhráli jsme 7:0. Prostě jsme je přejeli,“ vypráví. To bylo 13. listopadu 2015.



„Ne že bych se mu smál. Takový já nejsem a ani bych si to nedovolil. Navíc pokud Třinec nehraje s Vítkovicemi, tak mu jako mančaftu z regionu přeji, rozhodně necítím zášť. Jen mi to utkvělo v paměti. Potěšilo mě, že jsme jim dali latu,“ vzpomíná Zdeněk Palička.



Bývalých hráčů Vítkovic, dnes v třineckých službách, zažil mnoho. „Třeba Honza Peterek. Pamatuji si ho ještě jako mladého hráče. Vždy to byl perfektní hoch a je jím stále. Když přijedu do Třince, pokaždé se zeptá, jak se daří, co zdraví. U něj jsem byl hodně zklamaný, že ho kdysi pustili do Třince, protože i ve vyšším věku ukázal, jaký je to hokejista a Třinec nakonec dotáhl k titulu,“ připomíná Palička.



Tipovat výsledek dnešního klání se neodvažuje. „Třinec musel nedávno pustit některé hráče zpátky do zámoří a to ho oslabilo, to si nemusíme namlouvat. Také mají za sebou horší období, prohrávali, ale už se z toho dostali. Vítkovice po změně trenérů nehrají špatně, zlepšily se, takže si myslím, že to nebude jednoznačná záležitost. Zvlášť když domácí prostředí není bez diváků výhodou, jako obvykle,“ míní někdejší funkcionář.



A jaký má pohled na současné dění ve svém milovaném klubu? „Víte, je zvláštní, že já už ani nevím, kdo je kdo,“ zakroutí hlavou. „Myslím, že obrovská chyba byla, že odešla řada odchovanců, jeden po druhém. Kluci jako Šimon Stránský, či Patrik Zdráhal. Těžko říct, jestli to bylo o penězích, nebo o čem, ale mrzí mě to a trápí. Stejně tak to, že se letos nesestupuje. Podle mě to tu sezonu degraduje, chybí tomu náboj. Fandit ale budu dál, tak uvidíme, jak to letos dopadne,“ uzavírá Zdeněk Palička.