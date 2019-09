Vaše vítězství nad mistrem je překvapení, že?

Ani bych neřekl. V první třetině jsme nezačali moc dobře. Třinec nás zatlačil, byli jsme takoví ustrašení, zbavovali jsme se puků, vedli 1:0. Ve druhé třetině jsme přebírali otěže zápasu, i když nám potom zase ve třetí třetině odskočili. Gól Petr Vrána byla moje chyba, ale jsem rád, že jsme ukázali vůli i sílu týmu a dokázali jsme to obrátit proti mistrovi.

Věřil jste po gólu na 1:3, že můžete zápas ještě zvrátit?

Věřil, vždycky věřím. Naděje umírá poslední. Je to o tom dát gól, pak druhý a to se nám povedlo.

Jak jste bral souboj s bratrem Matějem?

Nevnímal jsem to. Sice jsme první střídání byli u sebe, dal jsem mu pár krosčeků, abych mu ukázal, ať si dává pozor, ale bylo to v pohodě. Ale neřešil jsem, kdo tam zrovna je. Prostě to vyšlo na bráchu.

Vaše máma prý říkala, že si hlavně přeje, ať se neperete?

Jo, psala mi, bráchovi taky, ale neměli jsme to v úmyslu. Uvidíme, jak bude výsledek snášet, ale to se musíte zeptat jeho. On má sice asistenci, ale tři body bereme my, to je hlavní.