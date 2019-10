Během derby s Vítkovicemi potvrdil, jak šikovné ruce a přehled má. Dal dva góly a Oceláři vrátili soupeři porážku z prvního duelu. Řádila hlavně trojice Roth, Doudera, Nestrašil.

„Je to první výhra venku, takže paráda. Už jsme to potřebovali. Zatím se nám nedařilo zabrat, i když jsme nehráli špatně. Loni to bylo jiné,“ rekapituloval Roth tři body z ledu krajského rivala. Sám se o ně přičinil hezkými trefami v přesilovce. „Snažíme se ty přesily pilovat, často to rozhoduje zápasy. I Vítkovice nám v nich daly dva góly, takže to bylo pade na pade,“ ohlížel se za utkáním.

Jeho trefy připomněly branky, které v NHL dává ruský bohatýr Alexandr Ovečkin. Vybavilo se to Rothovi? „To ani ne. Navíc já jako obránce asi úplně na Ovečkina nekoukám,“ zasmál se.

Na dotaz, zda se má o své místo při třineckých přesilovkách obávat aktuálně zraněný šutér Martin Růžička, třinecký bek odpověděl: „Růža se určitě obávat nemusí. Přece jen se v těch přesilách trefuje častěji než já, takže nebudu mít problém mu to tam uvolnit.“

Zápas, který měli Oceláři skvěle rozjetý, však dokázaly Vítkovice zdramatizovat. Jak dotahování Ostravanů viděl Vladimír Roth? „No, byla to trochu divočina. Ulétli jsme na dva tři góly, ale místo toho, abychom to zlidnili a hráli v klidu, tak jsme soupeři pokaždé dovolili návrat do zápasu. Aspoň máme pořád na čem pracovat. Je začátek sezony a sami víme, že nám k tomu ještě něco chybí,“ uznal Roth.

Polevení v koncentraci ve hře Ocelářů podle něj nebylo. „Nemyslím, že to bylo menší koncentrací, Vítkovice to tam vždy nějak dorazily. Skákalo to tam na brance, to se stává. Příště musíme soupeře nechat dole, když vedeme o dva tři góly. Nemůžeme Vítkovicím dovolit takové návraty do zápasu,“ připomněl i nedávný duel, v němž Vítkovice skóre rovnou otočily.