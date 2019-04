Třinečtí hokejisté nakonec vyhráli nad Libercem ve finále 4:2 a Roth tak mohl ke svým třem medailím z extraligy (jedné bronzové a dvěma stříbrným) přidat vytoužené zlato.

Vladimíre, byla to vaše nejdůležitější trefa v kariéře?

No jasně, tady není o čem. Životní střela.

Jak jste ji viděl?

Jel jsem do pásma podpořit útok. Přijel jsem tam rovnou ze střídačky. Neviděl jsem tedy přesně, co se stalo za brankou, akorát jsem viděl Růžu (Martina Růžičku), že jede s pukem zpoza brány a háže to dopředu. Nijak jsem nebrzdil, prostě mě to tam vyvezlo a poslal jsem to tam.

Mířil jste?

Vůbec ne. Věděl jsem akorát, kde je zhruba branka (úsměv).

Věřili jste, že tenhle náskok už udržíte?

Moc jsem tomu chtěl věřit, ale hokej je ošemetný, stačí jedna střela… Nebylo by dobré, kdyby Liberec ještě dokázal srovnat. To by s námi určitě zamávalo.

Kde se finále zlomilo? V prodloužení pátého utkání?

Asi ano. Když jsem pak viděl ty pohledy v šatně, jak byli všichni kluci totálně vybití, ale přece jenom ta výhra nám dala nějakou energii, tak jsem hned věděl, že Liberec na tom musí být mizerně. Doufali jsme, že bude unavenější než my.

Ale zase jste inkasovali jako první.

Nic nového. Tohle nás provázelo celé play off. Ani nevím, jestli jsme někdy vedli.

Čím si to vysvětlujete?

Opravdu nevím. Jestli jsme potřebovali dostat gól, abychom začali pořádně hrát? Těžko říct. Ale zase to ukazuje tu naši sílu. Pokaždé jsme se zvedli, nevzdali se a dotáhli se zpět.

Série byla poměrně vypjatá. Pocítili jste to?

Liberec je tím pověstný. Dohrávají každý souboj, snaží se vyvolat potyčky. Naštěstí jsme celou sérii udrželi nervy na uzdě.

Disciplína tedy hrála roli?

Důležitou. My jsme věděli, že Liberec má výborné přesilovky a kdybychom jim je nabízeli nějakou blbostí nebo nedisciplinovaností, tak by to byl průser.

Třinec před sezonou nevyhlašoval útok na titul, nepadala silná slova jako v minulosti. Byl to zlom ve vnímání ambicí vašeho týmu, který vás nakonec dovedl ke zlatu?

Myslím, že takový klub, jakým Třinec je, bude chtít vždy hrát o mistra. A je jedno, zda to před sezonou vyhlásí, nebo ne. Nemá cenu se za něco schovávat, když máte našlapaný tým. O titul tady budeme chtít hrát každý rok.

Jak dlouho budete titul slavit?

Tak to nevím, záleží, co tělo zvládne. Až vypne, tak vypne (smích).