Jak jste viděl poslední utkání série?

Nechtěli jsme vracet sérii zase domů, chtěli jsme dnes rozhodnout. I když jsme dostali první gól, celé utkání jsme si za výhrou šli a takticky jej opět odehráli parádně. Bylo to podobné jako ty tři předtím. Drželi jsme se svého plánu a to rozhodlo.

Ani vedení soupeře vás nezlomilo…

Nezlomilo, i když se ujaly Vítkovice vedení, my jsme rychle odpověděli v přesilovkách. To byl důležitý faktor série. Vítkovice přesilovky nedávaly, my ano.

Před sérií jste se právě přesilovkám hodně věnovali. Vypadalo to, že jste je nyní ve čtvrtfinále využívaly ve větším procentuálním měřítku než za celou základní část.

Ano, ale přesilovkám se věnujeme celou sezonu. V každém zápase chceme z přesilovky uspět, dát nějaký gól. Naštěstí to tam zrovna v této sérii napadalo.

Jiří Polanský se v první třetině popral s Peterem Trškou. To vás chtěl nějak vybudit? Neříkal vám něco v šatně?

Nic neříkal, ani nevím, jak to tam vzniklo. Nějak se chytli. My ale víme, co v něm je. Jura je takový náš skrytý boxer (úsměv).

Série dopadla 4:0. Kdyby vám to někdo řekl před jejím začátkem, co byste mu odpověděl?

Že by to bylo hezké, ale já myslím, že tak jednoznačné to nebylo. Byly to zápasy o gól, bylo to hodně o gólmanech a ten výsledek je pro domácí asi krutý. Moc to neodpovídá tomu, jak to na ledě vypadalo.

Vy sám jste proti svému bývalému klubu z Vítkovic skóroval poprvé v kariéře. To jste si góly schoval na rozhodující fázi sezony, ne?

Určitě jsem za to rád, hlavně za ten pondělní gól na 1:1, protože přišel brzy po vítkovickém vedení. To bylo to, co jsme nechtěli, tedy aby daly Vítkovice první gól a ještě ucítily šanci.

Hodně se před a během série mluvilo o souboji brankářů. Jak to vnímali hráči v poli?

Tušili jsme, že se to potvrdí a bylo to tak. Tahalo se to, bylo to o gól, těsné výsledky. Brankáři hráli velkou roli. Ale v podobném duchu se hrály i zápasy v základní části. V derby to tak bývá.

Klíčové momenty postupu z vašeho pohledu?

Hledal bych je v naší taktice a v tom, že každý hráč do jednoho tu taktiku plnil. Vítkovice si celou sérii nevěděly rady s tím, jak projít naše střední pásmo a tudíž nebyly u nás na kotouči. My jsme to dostávali jednoduše ven a poctivá hra dozadu rozhodla. Samozřejmě nás podržel Šimon (brankář Hrubec), ale i soupeře držel Bartéz, v play off to ani jinak nejde. Brankář musí podat neskutečné výkony, aby byl tým úspěšný.

Díky rychlému konci máte teď ušetřené síly, je to tak?

Tak ušetřené… i když byla ta série dlouhá jen čtyři zápasy, tak byla strašně těžká. Výhoda ale je, že se dají dohromady všichni, kdo mají drobné šrámy a do další série půjdeme zase čerství.

Koho byste si přál do semifinále?

To opravdu neřeším, nezajímá mě to. Teď si užijeme postup a ostatní série si pustím až doma v televizi. Fakt nedokážu říct, jestli bych si chtěl zahrát proti Kometě, že je to blíže, nebo proti Plzni. Je mi to jedno.