A kdyby jej náhodou cestou do „werku“, jak místní železárnám přezdívají, stavěla policejní hlídka, tak řidič autobusu se s ní jistě domluví. Jde totiž o bývalého starostu Třince Igora Petrova, který městečko pod Javorovým „řídil“ v letech 1998 až 2006.

Pane Petrove, vybavil se vám první titul?

Samozřejmě. Je to jako v roce 2011.

Jak ten nápad s jízdou autobusem vznikl?

Když jsme hráli se Vsetínem finále v roce 1998, tak jsem hráčům řekl: Hoši, jestli budete mistři, slibuji vám, že po Třinci budete jezdit kabrioletem. No a oni ten titul opravdu udělali. Tak nám nezbývalo, než vyrobit speciální autobus. A protože to letos zopakovali, tak jsme museli vyrobit další autobus.

To není ten starý?

Ne, kdepak. Je to strašně složité. My v podstatě koupíme autobus na vyřazení a upravíme ho na kabriolet, ale jinak je to velmi složitý proces z hlediska technické prohlídky a podobně.

To se za pár dní od zisku titulu asi nestihne, že?

Nestihne. Proto se to dělá dopředu. Koupí se autobus, a pak se mlčí. Je to stejné jako s mistrovskými čepicemi nebo dresy. Nikdo to nesmí vědět, abychom nepokoušeli hokejového boha. O to větší radost to pak je, když se mistry opravdu stanete.

Kdy jste měli koupený letošní autobus?

Zhruba dva týdny před posledním zápasem se to začalo domlouvat. Všechno stihnout je pořádná fuška.

Co je se starým autobusem?

Ten je rozpálený, zrušený. Asi někde ve vysoké peci (úsměv).

A to jste mohli v roce 2011 jezdit po městě?

Bylo to složitější. Letos to máme trochu projednané, ale samozřejmě, že je to hodně na hraně. Ale dá se říct, že je to výjimečná situace a myslím si, že svět je o tom, že se mají dělat i výjimečné věci, pokud něco nehrozí, a tady si myslím, že je to hodně v klidu.

Předpokládám, že s policií musíte být domluveni…

Samozřejmě, policii musíme dát vždy vědět.

A jak to, že šoférem jste zrovna vy?

Tak já jsem kdysi dělal přímo šéfa ČSAD (smích). Pak starostu města, senátora České republiky, ale dodnes je moje srdíčko za volantem a miluju třinecký hokej.