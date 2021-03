Domácím výrazně pomohl fantastický start do zápasu, když v čase 1:14 skóroval Kundrátek a jen o 37 vteřin později se prosadil Michal Kovařčík. Mezitím mohl vyrovnat Mrázek, ale jeho pokus zneškodnil Kacetl.

Jinak měli ale převahu Oceláři. Své šance nedali Stránský či Marcinko, naopak Růžička ve 13. minutě se svým zakončením uspěl a vyhnal Vejmelku z brněnské branky. Asistenci si u této branky připsal navrátilec do sestavy Petr Vrána. K překonání náhradníka Klimeše byl nejblíže Musil, ale zasáhl jen tyč.

Druhá část byla o poznání klidnější, nabídla pouze jednu branku, když ve 26. minutě Kanaďan Rodewald už po 17 vteřinách zužitkoval přesilovou hru. Naproti tomu Kometa se příliš na odpor nezmohla, vyjma jedné nebezpečné střely Muellera, potažmo zakončení Klepiše. S obojím si ale Kacetl poradil.

Hned na startu závěrečné dvacetiminutovky mohl snížit Zaťovič a Mueller, na opačné straně byl zase blízko ke gólu Stránský. Ujala se ale až možnost a střela Erika Hrni, který při zakončení dokonce zlomil hokejku. Útočník tím stvrdil první úspěch Třince.

Co domácí trenéry rozhodně nepotěšilo, bylo zranění kapitána Petra Vrány, který nedohrál po střetu s Michalem Gulašim.

Ohlasy trenérů:

Václav Varaďa (Třinec): „Utkání hodnotím velmi kladně. Měli jsme skvělý vstup do zápasu, přes tu menší nervozitu, která na hráčích byla po těch třinácti dnech volna znát. Rychlé branky nám dodaly klid, díky tomuto nástupu jsme utkání zvládli. Zákrok na Petra Vránu jsem viděl jen z jednoho záběru na tabletu. Buď byl Petr trefený ramenem nebo kolenem, musím se ale detailněji podívat. Když oni budou takto hrát, tak my jim to oplatíme stejnou mincí. Návrat Petra do týmu přinesl hodně. Měl tam několik skvělých momentů, jmenovat můžu třeba přihrávku na Martina Růžičku. Z jeho strany to bylo velmi dobré utkání. Zítřejší utkání bude velmi podobné. My budeme chtít pokračovat ve stejném stylu, Kometa určitě svou hru nezmění.“

Jiří Horáček (Kometa Brno): „Prohráli jsme, série je 1:0 pro soupeře. Jedno utkání ale sérii nedělá, zítra je nový den, nový zápas. My si k dnešnímu utkání něco řekneme a pečlivě se připravíme na další duel. Rychle jsme inkasovali branky, které určily ráz utkání. Nebyli jsme schopni proměnit své šance, především v přesilovkách. Třinec je tým, který automaticky postoupil do čtvrtfinále. My tady ale nejsme od toho, abychom to jen odevzdali. Série se hraje na čtyři vítězné zápasy.“

Oceláři Třinec – Kometa Brno 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Kundrátek (Kurovský), 2. M. Kovařčík (Špaček), 13. Martin Růžička (P. Vrána, M. Stránský), 26. Rodewald (Gernát, Špaček), 46. Hrňa (Freibergs, Kurovský). Rozhodčí: Kika, Hejduk – Ganger, Klouček. Vyloučení: 8:13, navíc M. Stránský (Třinec) a Bondra (Kometa) 10 minut. Využití: 2:0. Bez diváků. Stav série: 1:0.

Třinec: Kacetl – Gernát, M. Doudera, Jaroměřský, D. Musil, Kundrátek, Freibergs – Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Kurovský – Rodewald, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák – Chmielewski. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Kometa Brno: Vejmelka (13. Klimeš) – Zámorský, F. Král, Holland, Kučeřík, Svozil, Gulaši, Bartejs – Mueller, P. Holík, Zaťovič – Vincour, Rákos, Valský – Mrázek, Klepiš, Plášek ml. – Schneider, Šoustal, Bondra. Trenéři: Zábranský, Horáček, Pokorný, Zachrla a Kováčik.