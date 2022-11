Frýdek-Místek šel do utkání s výhrami nad Sokolovem a Třebíčí v zádech a lépe začal taky proti Vsetínu. Na začátku druhé třetiny otevřel skóre utkání Ramik a stav 1:0 platit až do 38. minuty, kdy vyrovnal Jenáček.

O osudu utkání rozhodla závěrečná perioda. V té se postupně trefili hostující Sihvonen, Berger a Rob, jenž dával tři minuty před koncem na 4:1. „Pro nás je to jednoznačně zklamání. Byli jsme netrpěliví. I když jsme dostali gól v přesilovce, kdy jsme blbě zhodnotili situaci, a prohrávali jsme 1:2, tak si myslím, že zápas byl pořád na to, abychom jej dokázali otočit,” řekl domácí kouč Martin Janeček.

Poté, co se Valaši dostali do vedení, měl Frýdek-Místek ještě dost času na to, aby skóre zase otočil. „Jenže my jsme začali bláznit, propadat a hráli jsme prostě vabank. Se zkušeným mužstvem, jako je Vsetín, se to prostě nedá,” uznal Janeček.

Do Polárky dorazilo více než 1100 diváků, kteří sledovali dobrý hokej se smolným koncem pro domácí. „Projevila se nezkušenost některých kluků. Říkal jsem to i hráčům v kabině, že právě v takových zápasech se je třeba učit. My teď musíme zvednout hlavy, už v sobotu nás čeká těžké utkání v Přerově, odkud budeme chtít dovést body,” uzavřel Janeček.