Vyhráli 3:2 ve druhém prodloužení (jednalo se o nejdelší zápas této sezony) a stejným poměrem vedou v celé sérii! V neděli budou doma v Třinci útočit na svůj druhý titul v historii klubu! Hraje se od 17.20 hodin ve Werk Areně.

Páteční jízdu za mečbolem odstartovali Oceláři se změnami v sestavě. Trenérovi Václavu Varaďovi scházel od začátku jeden z lídrů týmu a důležitý článek útoku Jiří Polanský.

Aktivita na obou stranách vynesla v první části gól pouze Liberci, když Radan Lenc ujel do brejku a skóroval. „To ale byla super práce od Martina Ševce, který mě našel mezi beky. Zkusil jsem vystřelit k tyči a vyšlo to,“ usmíval se Lenc.

Liberečtí měli důvod k úsměvu ještě po druhé třetině. Erik Hrňa nejprve po vynikající práci Vladimíra Draveckého srovnal, na konci prostřední periody ale vrátil Bílým Tygrům vedení Michal Birner v přesilovce.

„Naštěstí nás to nepoložilo. V šatně jsme si říkali, že musíme lépe zakládat útok, protože oni mají dobrý pohyb. V obraně si je musíme lépe přebírat a v útoku si dávat záležet na přihrávce. Chtělo to i více střel na bránu,“ nabídl recept na úspěch obránce Ocelářů Martin Gernát.

To už hráli hosté i bez Milana Doudery, takže do hry skočil sedmý bek Marian Adámek. A nezklamal! Stejně jako všichni Oceláři. „Jsem rád, že nás to neovlivnilo,“ oddechl si trenér Varaďa.

V průběhu zápasu zkoušel míchat se sestavou, Chmielewski s Werekem si prohodili posty v útoku, Kanaďanovi to ale bylo jedno, ten neúnavně dřel každé střídání, stejně jako jeho kolegové a na konci třetí části se dočkal zasloužené odměny po nahrávce Martina Růžičky, vedoucího muže kanadského bodování play off.

„To byla odměna za práci celého mužstva. Tvrdě jsme dřeli,“ podotkl Ethan Werek. Svou trefou poslal zápas do prodloužení, ale to první ještě nerozhodlo.

Blíže vítězství v něm měli domácí Bílí Tygři, neboť Lukáš Derner trefil tyč třinecké branky a dvě šance zazdil Petr Jelínek. Tu druhou těsně před koncem po minele Ondřeje Kovařčíka. „Už jsem byl skoro na brankové čáře, ale mohl jsem aspoň trefit bránu,“ litoval liberecký kapitán Petr Jelínek.

Hrdina okamžiku: Ondřej Kovařčík

Američané mají v NHL pro podobné případy výstižné přirovnání: From Zero to Hero. Byl to totiž právě Ondřej Kovařčík, který nakonec rozhodl!

Nováček minulé sezony čekal na svůj první bod v celém play off a ten přišel v nejvhodnější moment. „Kluci mě povzbuzovali, ať si z toho nic nedělám, že to určitě přijde v nejvhodnější moment. Teď je v šatně obrovská euforie, ale zároveň víme, že hotovo ještě není. Ještě musíme vyhrát v neděli doma,“ poznamenal Ondřej Kovařčík.

Vítěznou trefu dal po akci Arona Chmielewského a svého bratra Michala, který napálil puk do plexiskla, od kterého se odrazil pod nohy Ondřeje. „To jsem se jen modlil, aby to spadlo na zem včas. Teď věřím, že doma bude zase plná hala a že to zvládneme,“ sypal ze sebe Ondřej Kovařčík. Jak budou muset Oceláři podle něj hrát, aby uspěli i počtvrté a vyhráli celou extraligu? „Je to strašně vyrovnané. Musíme se dál držet trenérových pokynů, pak to dotáhneme do vítězného konce,“ věří hrdina pátečního duelu.

Třinečtí pak pozvali diváky na nedělní domácí duel, v němž budou Oceláři útočit na Masarykův pohár!

Bílí Tygři Liberec – Oceláři Třinec 2:3 p (1:0, 1:1, 0:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 5. Lenc (Ševc), 38. Birner – 23. Hrňa (Dravecký), 53. Werek (Martin Růžička), 87. O. Kovařčík (Chmielewski, M. Kovařčík). Rozhodčí: Hodek, Kika – Lhotský, Hynek. Vyloučení: 5:6, navíc Kolmann (L) 10 min. OT. Využití: 1:0. Diváci: 7 500 (vyprodáno). Stav série: 2:3.

Třinec: Hrubec – Roth, Gernát, Musil, Galvinš, M. Doudera, Husák, Adámek – Martin Růžička, P. Vrána, Chmielewski – Hrňa, Marcinko, Dravecký – Svačina, Cienciala, Adamský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Werek. Trenér: Varaďa.