Rysi o svém vítězství nad Jestřáby rozhodli v první třetině, kterou vyhráli 3:0.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Ondřej Kašlík

Pouze vítězství mohlo frýdecko-místecké Rysy udržet v naději, že se letos probojují do vyřazovacích bojů. To se jim sice po výhře 4:1 nad Jestřáby z Prostějova podařilo, do play-off proniknout ale jen za jasně daných okolností.