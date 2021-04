Hostům se nelíbily dvě situace. První už ve 13. minutě neuznaný gól Bičevskise za kontakt útočníka Jana Stránského s brankářem Ondřejem Kacetlem. Tady bylo vyhodnocení trenérské výzvy správné, podle komise útočící hráč strčil bezprostředně před dosažením gólu rukou do helmy brankáře a ovlivnil tak možnost, aby brankář plnohodnotně zakročil.

„Rozhodující je, že ke kontaktu došlo v prostoru brankoviště, nikoli skutečnost, že útočící hráč se bruslemi nacházel mimo něj,“ vysvětil předseda komise Vladimír Šindler. „Rozhodčí postupovali v souladu s výkladem pravidel a gól správně neuznali,“ dodal.

Jiné je to v případě brejkové situace v čase 46:23, kdy byl opět Bičevskis atakován. Podle komise konstatovala nedovoleně a mělo tak následovat trestné střílení. Místo toho hra pokračovala a Třinec vzápětí vstřelil vítěznou branku.

„Bohužel, jednalo se o zásadní pochybení, které ovlivnilo průběh utkání,“ uvedl Vladimír Šindler. „Komise zastavila hlavnímu Oldřichu Hejdukovi delegace k dalším zápasům a uložila mu finanční trest v maximální možné výši podle profesionální smlouvy rozhodčího,“ doplnil.

„Jel sám a dostal sekeru. Hodně to ve mě bublá. Věděli jsme, že rozhodne jedna chyba. Škoda, že jsme ji udělali my," mrzelo útočníka Davida Ciencialu.

Oba momenty rozpálily trenéra hostů Pavla Pateru, který byl ve třetí části po sáhnutí na sudího vyloučen do konce zápasu. „Byla to nádherná série, je škoda, že to pak rozhodne někdo jiný než hráči. Kdybychom prohráli normálně, tak ok. Ale tohle je hnus,“ prohlásil Patera s tím, že podobný gól, jaký vstřelil Bičevkis, byl Třinci v jednom z předchozích duelů uznán.

Navíc se mu nelíbil ani styl komunikace rozhodčího Hejduka. „Je to arogance. Jakou mají mít autoritu, když nedokážou vysvětlil, na co se ptáte? Hrozné. Nerozumím tomu,“ dodal Patera.

Na domácí straně panovalo nadšení a radost. Vypjaté chvíle nechtěli příliš komentovat. „Jsou tam rozhodčí, kteří mají vyhodnotit situace na ledě. A když to odpískají, nedá se nic dělat. Sám bych si přál, aby za mnou přijížděli ke střídačce a já měl možnost ovlivnit jejich rozhodnutí. Takhle to ale padlo a my si v tomto utkání počkali na příležitost, která přišla ve třetí třetině při přesilové hře,“ hodnotil trenér Václav Varaďa.