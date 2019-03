Třinec – Dva vylepšené momenty do třinecké historie nabídla v pondělí ukončená čtvrtfinálová série mezi hokejisty Třince a Vítkovic.

Oceláři svedli v historii klubu spoustu bitev v play off, ale až do pondělí žádnou sérii nevyhráli 4:0 na zápasy. | Foto: Jan Karásek

Nesla se ve znamení čtyřek. Hokejisté Třince totiž zvládli i čtvrtý zápas série, vyhráli na ledě rivala 5:2, celou sérii pak 4:0 na zápasy a ač je to k nevíře, v extraligovém play off je to vůbec poprvé, co Oceláři zvládli nějakou sérii právě výsledkem 4:0 na zápasy.