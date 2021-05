Nick Malík má na svém kontě dva starty v extralize, které odchytal v sezoně 2019/20 za Třinec, jemuž patřil. Během loňského ročníku působil v partnerském Frýdku-Místku a čekal, že se vrátí do zámoří, konkrétně do týmu Soo Greyhounds v OHL, kde už se dříve ukázal. „Myslel jsem, že se OHL rozjede, což se ale nestalo. Navíc nám oficiální rozhodnutí o konci sezony oznámili až před pár týdny, takže už jsem neměl jinou možnost, kam jít. Všechny kádry už byly plné,” uvedl Malík pro Deník.

A do zámoří se nevrátí ani v dalším ročníku - Malík si totiž plácl s finským týmem KooKoo, s nímž podepsal smlouvu na rok s opcí. „Byli jsme v kontaktu delší dobu. Řešilo se to asi tři měsíce,” prozradil mladý gólman. „Těším se, je to jedna z nejlepších lig v Evropě. Je to velký posun nahoru a doufám, že mi to vyjde,” dodal.

O svém novém týmu, který v posledním ročníku finské ligy došel do osmifinále, toho Malík zatím moc neví. „Ale všechno si zjistím. Poptám se kluků, kteří už tam hráli, jaké to je,” uvedl mládežnický reprezentant, jenž se na své severské angažmá už hodně těší. Moc dobře ale ví, že ho v zemi tisíců jezer nečeká nic snadného. „Budu tam nový, takže jsem sám zvědavý, jak to bude vypadat. Každopádně se budu chtít co nejlépe připravit, abych se mohl porvat o post jedničky. Uvidíme, jestli mi dají důvěru,” dívá se směrem k příštím měsícům.

Ve stopách Dostála či Bartošáka

Malík v uplynulé sezoně odchytal za Frýdek-Místek pouhé čtyři zápasy v Chance lize. Dalších šest startů pak přidal v juniorské reprezentaci. Ale že by mu absence herní praxe měla nějak ublížit, toho se nebojí. „Bohužel je to tak, jak to je. Je i spousta dalších hráčů, kteří letos skoro nehráli. Myslím si ale, že co se člověk v mládí naučí, to už ho pak opustit nemůže. Musím nabrat kondici a pořádně natrénovat,” říká.

Ve finské Liize nebude zdaleka jediným českým hokejistou. Naopak, tuto soutěž už před ním úspěšně okusili i někteří další čeští brankáři - skvělé jméno si na severu udělali například Lukáš Dostál nebo Patrik Bartošák, jenž dříve rovněž patřil třinecké organizaci. „Uklidňuje mě to, protože vidím, že to u nás, co se týká gólmanů, děláme dobře. Snad mi to vyjde tak, jako jim,” přeje si Malík.