Wolski zazářil už při své premiéře, když v Karlových Varech zařídil bilancí 1+1 výhru svého týmu 2:1 v prodloužení. Ve Zlíně stihl dvojnásobnou porci, ke třem gólům přidal ještě asistenci. Za dva zápasy tak posbíral šest kanadských bodů. Inu, je to Kanaďan, i když s polskými kořeny.

Utkání nabídlo skvělou podívanou a velké emoce, které plály na zlínské střídačce. Domácí se cítili poškozeni verdikty rozhodčích, domácí útočník Köhler rozštípal svou hokejku o mantinel, kapitán Žižka zase po svém vyloučení ironicky tleskal arbitrům, takže si vysloužil trest do konce utkání. Na konci zasypali nespokojení diváci ledovou plochu i několika plastovými láhvemi.

To Třineckým se odjíždělo domů zvesela. Odehráli podařený duel, vedli 3:1, domácí reagovali, ale Wolski byl ve formě a svými góly rozhodl.

„Wojtkova forma mě nesmírně těší, hodně nám pomáhá při dlouhodobém zranění Martina Růžičky, který se již v brzké době vrátí. Je to rozdílový hráč, kterého jsme potřebovali. On je jeden z hráčů, který si vytváří neustále šance. Velmi si cením i jeho nasazení a tréninkové morálky. Tohle nám taky velice pomohlo,“ pěl chválu na svého nového svěřence trenér Ocelářů Václav Varaďa.

Vyzdvihl ale celý tým. „Přijeli jsme s pokorou, domácím se teď dost daří. Kluci to skvěle odmakali, vypíchl bych disciplínu mužstva, která nás dneska posunula k vítězství,“ správně upozornil Varaďa na pouhé jedno vyloučení.

Asistent zlínského trenéra Svobody Martin Hamrlík zhodnotil duel takto: „Mančaftu chci poděkovat, bylo to dobré utkání. Výsledku je škoda, bod jsme si určitě zasloužili. Pokud budeme pokračovat v podobných výkonech, body dělat budeme. Wolski? My nemáme peníze na to, abychom si kupovali takové hráče. My je musíme bránit, to jsme ale dneska nezvládli.“

PSG Zlín – Oceláři Třinec 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Žižka (Z. Okál), 31. Honejsek (Freibergs) – 15. Wolski (M. Doudera, Kundrátek), 30. M. Stránský (P. Vrána, Wolski), 35. Wolski (Galviņš, Roth), 45. Wolski (M. Stránský, Marcinko). Rozhodčí: O. Hejduk, Úlehla – Jindra, Zíka. Vyloučení: 6:1, navíc Honejsek (Zlín) DKU. Využití: 0:2. Diváci: 4849.

Třinec: Štěpánek – M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Galviņš, Gernát, Roth – Wolski, P. Vrána, M. Stránský – Martynek, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Dravecký, Marcinko, Hrňa – Adamský, Polanský, Chmielewski – Szturc. Trenér: Varaďa.