Třinec /FOTO/ – Skvělý comeback předvedli v Liberci hokejisté Třince. V dohrávce 30. kola prohrávali už 0:3, během 105 sekund však srovnali stav a sahali po bodech. Minutu před koncem ale rozhodl domácí Libor Hudáček v početní výhodě Bílých Tygrů.

Oceláři tak třídenní trip na severu Čech zahájili porážkou. „V zásadě jsme byli potrestaní za ty dvě třetiny. Kdybychom odehráli všechny tři jako tu poslední, tak vyhrajeme,“ litoval po zápase třinecký brankář Šimon Hrubec nevydařené první půlky zápasu.

I tak předvedli Oceláři zajímavou stíhací jízdu. „Už posledně doma s Plzní jsme pokaždé dotáhli náskok soupeře. Teď dokonce stav 0:3 během dvou minut. V týmu je úžasný potenciál,“ pochválil spoluhráče Hrubec, který byl teprve podruhé v sezoně střídán.

Pár minut před koncem se pak na led vrátil, aby čelil trestnému střílení Tomáše Filippiho, který si mohl připsat hattrick, a povedlo se. Filippi neuspěl. Jenže vynikající zápas plný parádních hokejových momentů přece jen rozhodli ve svůj prospěch domácí.

„Liberec hrál první dvě třetiny výborně a prakticky k ničemu nás nepustil. My jsme si k tomu něco ve druhé přestávce řekli. Se štěstím se nám podařilo dát kontaktní dvě branky, které nám dodaly vítr do plachet. Zápas jsme srovnali, bohužel jsme pak neproměnili další velké šance. V závěru jsme udělali v obranném pásmu velkou hrubku a Liberec zápas v přesilové hře rozhodl,“ rekapituloval vynikající duel trenér Ocelářů Václav Varaďa.

„Zápas se vyvíjel v obrovských vlnách. Nástup měl lepší Třinec, který byl daleko lépe připraven. Poté jsme převzali otěže utkání my. Možná by poslední dvacetiminutovka vypadala jinak, kdybychom proměnili velkou šanci v závěru druhé třetiny a dali gól na 4:0. Ve třetí třetině jsme hráli několik oslabení za sebou a začali jsme kupit chyby. První i druhý gól Třince padl s notnou dávkou štěstí, nicméně jeho hráči šli do těch špinavých míst a utkání nezabalili. Pak soupeř vyrovnal a zápas se začal otáčet v jeho prospěch. My jsme však nesložili zbraně, ačkoliv jsme v tu chvíli byli pod velkou dekou. Měli jsme nejprve k dispozici trestné střílení a poté jsme si naší aktivitou vybojovali přesilovou hru, která nakonec zápas rozhodla,“ shrnul duel liberecký kouč Filip Pešán.

Bílí Tygři Liberec – Oceláři Třinec 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 14. Kvapil (T. Hanousek, Ševc), 21. Filippi, 29. Filippi (Birner, L. Hudáček), 59. L. Hudáček (P. Jelínek, L. Krenželok) – 46. Roberts Bukarts (Roth), 47. Hrňa (M. Kovařčík), 49. Martin Růžička (Krajíček). Rozhodčí: Svoboda, Pešina – Ganger, Pešek. Vyloučení: 6:5, navíc Cienciala (T) 10 minut OT. Využití: 2:2. Diváci: 6146.

Třinec: Hrubec (29. L. Daneček) – M. Doudera, Krajíček, Roth, Musil, Matyáš, Galvinš – Hrňa, Marcinko, Roberts Bukarts – Martin Růžička, Cienciala, Dravecký – Svačina, Polanský, Adamský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. Trenér: Varaďa.