Prodloužení spolupráce se svým parťákem je vyústěním koncepční dlouhodobé práce v klubu. „Vůbec jsem neváhal. Končila mi v dubnu smlouva a věřil jsem, že za práci, jakou jsme s Vencou odvedli, s námi bude klub chtít smlouvu prodloužit. Nic jiného než Třinec jsem ani v hlavě neměl. Jsem tu maximálně spokojený a doufal jsem, že se domluvíme,“ přiznal Zadina, který se těší na další pokračování kariéry ve Slezsku.

„Moc bych si přál, aby se nám oběma povedlo dodržet dlouhodobý kontrakt a týmu se dařilo i nadále. Máme kvalitní hráče, se kterými se skvěle pracuje. Klub nám vytvořil vynikající podmínky, zázemí,“ uvedl. Přestože Varaďa ani Zadina neměli před příchodem do Třince velké trenérské zkušenosti, dosahují oba od začátku skvělých výsledků. Čím to? „Máme stejný pohled na hokej a hráče. Klape nám to lidsky, doplňujeme se. Rozhodující slovo má hlavní trenér, já mu sděluji své poznatky. Usnadňují nám to ale také hráči, kteří dobře pracují a chtějí se zlepšovat. Respektujeme se navzájem,“ přibližuje předpoklady úspěchu Marek Zadina.

Doplňuje si vzdělání

Marek Zadina složil loni přijímací zkoušky ke studiu trenérské licence A. Do prvního ročníku nastoupil se startem extraligy. „Rozhodl jsem se sám od sebe. Říkal jsem si, že by se hodilo, abych si doplnil vzdělání, a ostatní mě podpořili. Ve třídě nás je asi třicet, spojeni jsme i s basketbalem. Naše sporty mají hodně společného, jen specializace je samozřejmě jiná,“ vysvětlil Zadina.

Jednou měsíčně tak v průběhu sezony dojížděl do Prahy na Fakultu tělesné výchovy a sportu. „Učební blok trvá tři dny od pondělí do středy. Pokud se mi výuka kryla se zápasem, odjel jsem dříve a vracel se zpátky. Vždy jsem si to zařídil tak, aby to nepoznamenalo mužstvo.“

Předčasný konec sezony tak využil ke studiu. „Měl bych mít v červnu zkouškové období. Učení je hodně, každý předmět mi dává zabrat. Některé věci jsou i nezáživné a pociťuju také, že v mém věku už leze učení do hlavy pomaleji,“ směje se Zadina. „Máme asi čtrnáct předmětů. Sportovní trénink, fyziologii, anatomii a tak dále. Je toho fakt dost.“