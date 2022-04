Bude to o hlavě, ještě není konec, ví před šestým finále v Praze Ocelář Růžička

Mužstvu pomohly změny v sestavě, kterými trenér Václav Varaďa projev týmu oživil, zároveň se nepotvrdila slova gólmana Sparty Júlia Hudáčka, že Třinci dochází síly. „Kluci Slováci, kteří to četli, nám to říkali. Pokud si to myslí, možná nakonec dobře pro nás,“ usmál se Kovařčík.

I jemu se vybavilo tři roky staré play-off a finále proti Liberci, které ve prospěch celku z Werk Arény zlomil právě pátý zápas. „Za stavu 2:2 byl extrémně důležitý. Jsem rád, že jsme to zvládli takhle,“ oddechl si, zároveň ale nechce spoléhat jen na historii.

Daňo o kanonádě Ocelářů: Utrhli jsme se, ale snad jsme i nějaké góly pošetřili

„Sparta je výborný tým, podle mě se sešly dva nejlepší týmy v extralize. Určitě nám to nedají zadarmo. Požene je celá hala, bude to skvělý zápas. Budeme chtít vyhrát a když podáme takový výkon jako dnes, budeme mít nakročeno správnou nohou. Ale bude to extrémně těžké,“ poznamenal. „Teď nám to tam ale napadalo, tak budeme doufat, že nám to tam bude padat dál,“ dodal Kovařčík.

Nemyslí si, že by Oceláři pohodovou třetí třetinou ušetřili nějaké síly. „To jsme ani nechtěli. Každý podceněný souboj smrdí zraněním, oni by se mohli nějakou akcí chytit do dalšího zápasu. Chtěli jsme ten zápas hrát celých 60 minut naplno, vůbec se nešetřit. Není se na co šetřit,“ vyloučil.

Kouč Ocelářů Varaďa: Nejlepší zápas v sérii. Narozeniny? Hráči to měli v hlavách

Zároveň se on ani spoluhráči nezapojují do strkanic, či bitek. „Mají skvělé přesilovky a nechat se vyprovokovat zbytečnou šarvátkou… Víme, co se stalo Davidu Tomáškovi, že se blbě zranil v nějaké strkanici. Takže chtěli jsme se tomu vyhýbat. Zůstali jsme klidní, nepošťuchovali jsme se s nimi,“ nabídl Ondřej Kovařčík recept. „Něco asi zkoušeli, ale my jsme jim ukázali druhou tvář a nechtěli jsme se s nimi bít,“ zakončil útočník Třince.