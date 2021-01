Na ploše východočeské ČPP Arény se ještě před úvodním buly objevila v obranném pásmu hostů díra. Mnohdy relativně banální problém, který se daří vyřešit v řádu minut. Tentokrát ale bylo vše jinak. Ledaři se o zacelení pokoušeli pomocí hasícího přístroje, lopaty či koštěte, ale nic nezabíralo. Definitivní verdikt přišel po více než šedesáti minutách.

„Bohužel na začátku utkání, když nastoupila obě mužstva, jsme zjistili, že v jednom obranném pásmu, je díra řekněme v průměru pět až deset centimetrů a velmi hluboká. Jelikož se jedná o velmi exponované místo, kde dochází k osmdesáti procentům hry v tom pásmu, jsme usoudili, že to není způsobilé ke hře a hrozí poměrně závažné zranění hráčů,“ pronesl pro stanici O2 TV Sport, která duel vysílala, hlavní rozhodčí Pavel Hodek

„Domácí dostali, jak nařizují řády, hodinu na nápravu. Chodili jsme plochu kontrolovat. Po hodině jsme se tam sešli s trenéry i kapitány, ani poté však hřiště nebylo způsobilé ke hře. Když si představíte, že do díry vjedou stokiloví chlapi, hrozilo vážné zranění," doplnil Hodek.

Zdroj: ČTK / ČTK

Podobný názor měli i oba trenéři. „Je tam velikánská díra v ledu, zřejmě nějaký problém s chlazením," řekl třinecký trenér Václav Varaďa, když už bylo jasné, že se hrát nebude. „Byl by to velký risk hrát. Rozbruslení přitom proběhlo v pořádku, led byl kvalitní. Je to škoda,“ dodal.

„Všichni bychom to chtěli odehrát, ale musí to být způsobilé. Hráči mají i s výstrojí sto kilo, když tam někdo zajede, tak by se mohl zranit. Nechceme, aby si někdo ublížil," uvedl kouč Hradce Vladimír Růžička.

O novém termínu utkání se brzy po verdiktu začalo jednat, jasno bylo záhy. Vzhledem k tomu, že v Hradci se nyní kvůli potížím s ledem hrát nedá, kluby se rozhodly pro výměnu pořadatelství. V pátek od 17 hodin se bude v Třinci hrát předehrávka 48. kola, v Hradci se duel 35. kola odehraje na konci února.