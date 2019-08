Do branky Ocelářů se poprvé v zápase, byť přípravném, postavila letní posila Patrik Bartošák, naopak barvy domácích Rysů hájil Lukáš Daneček, který ještě v úterý kryl záda Petru Kváčovi v duelu Ocelářů s Kometou.

Zajímavý duel, v němž se na straně Frýdku představilo několik hráčů, kteří mohou obléct v sezoně třinecký dres, či jej už v předchozích sezonách oblékali, skončil sice přesvědčivým vítězstvím favorita, prvoligisté ale příkladně bojovali a nedali soupeři nic zadarmo, což po utkání potvrdil i zadák Třince Filip Haman, který poslední sezonu odehrál právě u Rysů.

„Zápas rozhodně splnil účel, tempo bylo vysoké, a když hrajete proti Frýdku, který má mladé kluky, kteří výborně bruslí, nemáte čas vydechnout. Navíc jsme hráli na tři lajny,“ připomněl Haman, že trenéři potřebují vidět adepty třineckého dresu ve větší herní minutáži.

A jak vidí Haman své šance na místo v extraligové sestavě? „Nechávám to otevřené. Beru to tak, že nemám co ztratit, mohu jen získat. Konkurence je tady obrovská, Oceláři mají nejlepší tým v republice a je těžké si získat stabilní místo,“ prohlásil pro klubový web.

Kromě brankáře Bartošáka šli do akce také někteří zkušení borci, kteří v úterý absentovali, tedy kapitán Adamský a také řada Dravecký – Vrána – Růžička, která také zápas rozhodla. Kanonýr Martin Růžička zapsal podobně jako Aron Chmielewski proti Kometě hattrick. Na startu přípravy tak Oceláři se střelbou problém rozhodně nemají.

HC Frýdek-Místek – Oceláři Třinec 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 20. Kalus (Klimša) – 40. Růžička (Vrána), 44. Haman (M. Kovařčík), 54. Růžička (Dravecký), 60. Růžička. Rozhodčí: Mrkva, Kubičík – Bartek, Dohnal. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Oslabení: 0:1. Diváci: 1884.

Frýdek-Místek: L. Daneček – J. Adámek, Michálek, Krzak, Hrachovský, Kudla, Rufer – Čmiel, Klimša, Martynek – Stuchlík, Przybyla, Havránek – Mikulík, Kaukič, Peterek – Flok, Raška, Kalus – Konečný.

Třinec: Bartošák – Musil, Galvinš, Doudera, Kundrátek, Haman, M. Adámek – Dravecký, Vrána, Růžička – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský, Hladonik, Kofroň – Kvasnica.