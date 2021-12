Trenér polského týmu Róbert Kalaber povolal do týmu i dva hráče Frýdku-Místku, obránce Bartosze Ciuru a útočníka Alana Lyszczarczyka, který je s devíti góly a třiceti body nejproduktivnějším hráčem prvoligových rysů.

Lyszczarczyk byl hodně vidět i na turnaji v Polsku a s jedním gólem a třemi nahrávkami byl druhý v bodování celé akce. „Vždy rád přijímám pozvánku do národního týmu. Mistrovství světa naší skupiny se kvůli covidu dvakrát neuskutečnilo, což byla škoda. Poslední pořádnou prověrkou proto byl kvalifikační turnaj na olympiádu, který se konal během srpna v Bratislavě,“ uvedl třiadvacetiletý útočník pro web hokejového Frýdku-Místku.

Polský tým na Lyszczarczyka hodně spoléhá a sázet na něj bude i příští rok, kdy Poláci budou bojovat o postup mezi hokejovou reprezentační elitu. „Jednoznačným cílem pro tuto sezonu je domácí šampionát v Katovicích, kde se bude hrát v dubnu. Rozhodně chceme postoupit o patro výš, do kvalitnější společnosti. Nebude to lehký úkol, ale věřím, že se nám to společnými silami podaří," doufá Lyszczarczyk.