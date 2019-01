Třinec - Také třetí derby této extraligové sezony dospělo do prodloužení. To první rozhodl gólem třinecký David Květoň, ve Vítkovicích se po nekonečné sérii nájezdů radovali díky trefě Róberta Petrovického v jedenácté sérii také domácí. Pravidlo domácího prostředí ale včera zlomil Petr Jurečka, který ranou od modré prostřelil Martina Vojtka a rozhodl o první výhře hostujícího týmu, i když i potřetí stejným skóre 3:2.

„Je úplně jedno, kdo ten gól dal. hlavně, že to tam spadlo. Viděl jsem volný puk, tak jsem ho poslal na branku,“ líčil rozhodující moment vypjatého derby zkušený vítkovický bek.

Také třetí utkání mezi vámi a Třincem nepoznalo vítěze po šedesáti minutách. Z posledních osmi vzájemných utkáních skončilo pět stejným skóre 3:2 v prodloužení nebo po nájezdech.



Je to derby a nikdo nechce prohrát. Hraje se odzadu a v derby to tak chodí. Hodně kluků z Třince hrálo ve Vítkovicích a chtějí se vytáhnout. Známe se navzájem a nikdo nechce odejít poražen.

Nikomu se nedaří jít do trháku.

Přesně tak. V těchto utkáních se vychází hodně ze zabezpečené obrany a podobně hrál i Třinec. Proto možná nepadá tolik gólů. I když je to jinak hodně útočný mančaft. Jsem moc rád, že jsme tady dokázali vyhrát.

Dvakrát jste prohrávali, přesto jste se pokaždé dokázali vrátit do zápasu. A nakonec ho i vyhrát.

Je to pro nás skutečně moc důležité vítězství. Stálo nás to hodně sil a nyní se už počítá každý bod, protože do konce základní části už toho moc nezbývá.Jsme rádi, že jsme se po té pětizápasové sérii porážek zvedli a potvrdili to i dneska v Třinci.

V jedenácté minutě první třetiny jste přišli o kapitána Róberta Petrovického. Poznamenalo vás to nějak?

Spíše jsme se ještě více semkli.. My jsme v nedobré situaci k zápasu už nastupovali. Chybí nám hodně hráčů a dnes jsme navíc přišli ještě o kapitána. Ale na to se nedá myslet. Musíme mu jen popřát., ať se z toho co nejdříve oklepe.

Měli jste v průběhu zápasu nějaké informace, co s ním je?

To ne. Ale nebyl na tom vůbec dobře. Masér ho vedl do sprchy a zůstal tam s ním, protože měli strach, že upadne.

Zákrok Vosátka ale nevypadal nějak nebezpečně.

Já to neviděl. Možná se Robo udeřil hlavou do mantinelu. Doufejme, že to bude jen něco banálního. Potřebujeme ho zpátky na ledě.