Mikuláši, jaké byly mistrovské oslavy? Co cesta z Prahy do Třince?

Cesta byla dlouhá, oslavy pro mě už byly kratší. Oslavil jsem to tak nějak po cestě do Třince a pak ještě dopoledne v Třinci. Potom jsem odjel domů. Ještě jsem přemýšlel, že bych se do Třince vrátil, ale zmohla mě taková únava, že jsem celý víkend jenom proležel a prospal. Takže nic velkého to nebylo (úsměv).

Ostatní za to vzali pořádně?

Myslím si, že někteří ještě slaví teď (v úterý, pozn. red.). Ale asi to už pomalu opadá. Víkend byl ale určitě bujarý a někteří to stoprocentně zvládli za mě.

Jaké byly emoce přímo na ledě bezprostředně po zisku titulu?

Já nevím. Pořád se o tom bavím třeba s přítelkyní, jestli mi to vůbec dochází. Na tom ledě jsem byl šťastný, ale takový vyjukaný. Mísilo se to ve mně, že jsem ani nevěděl, jak se radovat nebo jak moc slavit. Spadla ze mě velká nervozita, která tam byla posledních sedm minut, jestli se to zvládne. Čím jsme dál od toho okamžiku, co jsme to vyhráli, tím z toho možná mám větší radost.

Pohár jste nakonec uzvedl, i když jste se toho obával. Byl opravdu tak těžký?

Ptal jsem se Marka Daňa, jak je to těžké. Říkal, že to těžké je. Ale Kundrc (Tomáš Kundrátek, pozn. red.) mi to říkal, ať celý měsíc a půl, co jsem s nimi byl, cvičím ruce a připravuji se na to. On to tušil, že to vyhrajeme. Občas jsem udělal nějaké kliky navíc. A nakonec to nebylo tak hrozné, jak jsem čekal. Asi jak je člověk v té euforii, tak se to zvedá lehce (úsměv).

Kdy a čím jste Spartu podle vás v sérii zlomili?

Myslím si, že se to zlomilo v pátém zápase doma. Rozhodovalo se o tom, kdo bude mít mečbol. Ten jsme vyhráli 7:3. Byli jsme tam suverénní, dominovali jsme, byli jsme lepší. Spartu jsme podle mě předčili zkušeností. Ti kluci jsou tam přeci jen dlouho spolu, hráli čtvrté finále za pět let a vědí, jaké to je. Sparta možná měla kvalitnější hráče na některých postech, ale když si člověk finále nezahraje, neví, jaké to je. To podle mě rozhodlo. Dalším faktorem byl trenér. Na páté finále jsme něco změnili a Sparta s tím vůbec nepočítala. Proto jsme poslední dva zápasy uhráli tak, jak jsme je uhráli.

Prozradíte, co konkrétně jste po čtvrtém finále tedy změnili?

Celou dobu jsme se obránci v prvních čtyřech zápasech měli držet na modré čáře, nesjíždět. Měli jsme i jiné založení útoku, které Sparta během prvních dvou, tří zápasů přečetla. Venca Varaďa to všechno změnil, dal nám volnější ruku. Ukázal, že v Třinci jsou útoční beci jako Kundrc nebo Marin (Martin Marinčin, pozn. red.), to podle mě rozhodovalo. Když se tam kluci překřížili, vznikaly ve sparťanské obraně velké mezery. Od té doby se podle mě ty zápasy vyvíjely jinak.

Jaké je vstřelit gól v extraligovém finále?

Je to super. Říkal jsem, že mám splněno, když jsem ho dal už v základní části (směje se). Pak jsem ho dal i ve finále. Celá O2 arena ztichla, těch sedmnáct tisíc diváků. Jen těch asi pět set z Třince mělo radost. Bylo to takové zajímavé. Jsem ale ten typ, že mi to v daný okamžik nedochází. Ještě jsme prohrávali, tak to nebylo úplně ono. Ale jsem samozřejmě rád, kdo dá gól ve finále extraligy?

Uvědomujete si, že jste před pár lety přemýšlel vážně nad koncem kariéry? A teď je to pár dní, co jste mistrem extraligy. Bavil jste se už s někým o tomhle?

Psal mi pan trenér Petr Dočkal (kouč mužů HC Zubr Přerov, pozn. red.), se kterým jsem tenkrát u mamky v hospodě řešil to, že chci skončit. On tehdy trénoval A-tým a říkal mi, že by to byla škoda. I díky němu jsem zůstal a hrál hokej. Gratuloval mi k titulu a nějak jsme to vzpomínali. Je to vtipné. Na to, že jsem chtěl už asi pětkrát skončit a teď tady stojím a dělám tento rozhovor… Je to pěkné. Mohlo to být a nemuselo.

Od nové sezony budete ale působit ve Zlíně. Nemrzí vás to trošku? Smlouvu jste měl asi vyjednanou ještě předtím, než jste mohl tušit, jak odehrajete play-off…

Nepřipouštím si, že by to byla chyba. Tu smlouvu jsem řešil někdy na začátku dubna. Bylo to podle mě dokonce po čtvrtfinálové sérii s Vítkovicemi. Nevěděl jsem vůbec, jak to dopadne, jestli budu, nebo nebudu hrát. V dnešní době nebylo moc na co čekat. Hráčů je hodně. Vyjednat si nějaké slušné podmínky ve slušném klubu a poblíž domova není úplně snadné. Teď už – děj se vůle boží.

Nabídku pokračovat jste ale dostal i od Frýdku-Místku. Co rozhodovalo? Nabídl Zlín lepší finanční podmínky?

Nabídka Zlína byla trošku zajímavější, ale měl jsem finančně i ještě zajímavější nabídky než tu ze Zlína. Rozhodlo to, že je to kousek, mají ambice, skládají silný tým, což je super. Je to na dva roky a já se těším na novou výzvu.

Ve hře byl i po roce návrat do Přerova. Jak blízko bylo k naplnění tohoto scénáře?

Jednu chvíli to blízko bylo. Bavil jsem se s Pavlem Hanákem (sportovním manažerem HC Zubr Přerov, pozn. red.), že bych i rád pomohl a hrál doma. Nakonec to nějak nevyšlo. Asi vím, na čem to ztroskotalo, ale to je jedno. Bylo to kousek, teď to dva roky kousek nebude, tak uvidíme, co pak (úsměv).

Zlín chce Chance ligou proletět a rychle se vrátit mezi elitu. Bude to ale tak snadné?

Všichni to říkají, je to jasný cíl a já se s ním chci ztotožnit. Podle mě ale fůra lidí vystřízliví. Nevím, jestli zažili úroveň Chance ligy, jak se na těch stadionech hraje a jak to vlastně celé probíhá. Mančaft tam je silný. Ten byl ale třeba i v Porubě a trápili se se záchranou. Já doufám, že my budeme silnější, povedou se nám dobré zápasy a budeme hrát nahoře. Pak se uvidí. Play-off je pak taky o štěstí, o zranění. A následná baráž taky. Půjdeme zápas od zápasu. Kádr je tam kvalitní, realizační tým taky. Věřím, že se to povede, ale bude to extrémně těžké.

V pondělí jste byl i na prvním tréninku Beranů. Jaké jsou první dojmy?

Zatím dobré. Myslím, že kluci, kteří přišli, budou charakterově fajn. Ti, co tam zůstali, se znají dlouhodobě a trenéry také někteří znají, protože je ještě zažili. Kabina jako taková na mě působí fajn. Samozřejmě se uvidí, až přijde nějaká první krize, nebude se dařit, jak se to bude vyvíjet. Hokejisté jsou tam šikovní, zázemí a podmínky také dostaneme kvalitní.

A nedostal jste nějaké volno?

Mám teď dva týdny volna, tak jsem rád, že nemusím chvilku trénovat. Uvidíme, pak se napojím a udělám vše pro to, abych se co nejlépe připravil na sezonu.

Chystáte se na nějakou dovolenou?

Zítra ráno (ve středu) letíme s přítelkyní do Říma na kratší dovolenou. Pak se vrátíme, zapojím se tady na inline hokej a dostanu se do normálních kolejí.