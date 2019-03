Ve dvou soubojích ve Slezsku měli navrch Oceláři (3:2 a 3:0). Herně i výsledkově. Ridera to však nemíní nechat být a nic nevzdává. „Série je na čtyři zápasy, takže jestli je to 0:2, tak stále není konec. Víme, že musíme doma za každou cenu zabrat,“ říkal už ve čtvrtek útočník Jakub Lev.

Svěřenci Jakuba Petra se ve čtvrtfinále trápí v ofenzivě. Hráči přiznávali, že jim vázla už rozehrávka. „Chyběla nám první přihrávka, kterou bychom překonali první napadající hráče, aby trochu propadli. Koukneme na video, trenéři nám to rozeberou, řeknou recept a my se ho budeme snažit plnit a uspět,“ pokračoval Lev.

„Po dvou vystoupeních v Třinci je vedení soupeře zcela zasloužené. Nicméně od tohoto výkonu, přístupu hráčů a jejich herního projevu se můžeme odrazit k domácím zápasům,“ doplnil kouč Ostravanů Jakub Petr.

Třinec jede do Ostravy v dobré náladě. „Vést 2:0 po domácích zápasech považuji za velmi dobrý vklad do série. Ale víme, že může být ještě dlouhá a Vítkovice doma udělají vše pro to, aby nám to znepříjemnily. Bude to ještě mimořádně obtížné,“ tipuje trenér Ocelářů Václav Varaďa.

Jeho tým dokázal proti Vítkovicím využít dvě přesilové hry. „Přesilovky jsme pilovali, nadále však musíme být důrazní před brankovištěm soupeře,“ podotkl zkušený útočník Jiří Polanský.

Autor čtvrteční vítězné trefy Vladimír Svačina se přidal. „Jedeme tam s pokorou. Já osobně se do Ostravy strašně těším, protože jsem v klubu odehrál nějaké roky, mám to tam rád. Přijde i hodně lidí, kteří vytvoří kravál, což je super. Na parádní kulisu se těším,“ řekl Svačina.

Vnímal i fakt, že Vítkovice v závěru druhého zápasu hodně přitvrdily. „To jsme čekali, co jiného jim taky za stavu 3:0 zbývalo? Chtěli nám dát nějakou zprávu, na co se tak zhruba můžeme připravit. Tak to ale chodí. Musíme zatnout zuby, nejsme z cukru, vydržíme to,“ slíbil Svačina.

Třinec - Vítkovice, 2. čtvrtfinále: