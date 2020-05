V uplynulé sezoně Chance ligy vedl Rysy společně s Wojnarem Jozef Daňo, ten ale v organizaci přechází na nové místo. Jeho místo po Wojnarově boku proto převzal Jiří Raszka, který byl poslední dva roky asistentem Václava Varadi v extraligovém Třinci. „Byl jsem za tu šanci rád, hodně mi to dalo,“ říká.

Trenér Raszka se na novou výzvu těší. „Když jsem se poprvé dozvěděl informaci, že budu ve Frýdku-Místku, tak mě to potěšilo. Myslím si, že s Vlastou vidíme hokej podobně,“ uvedl dvaatřicetiletý kouč. „Chci týmu pomoct svými zkušenostmi a věřím, že dosáhneme cíle, který tady nějakým způsobem je stanovený,“ dodal.

Chtějí do play off

Metou Frýdku-Místku v příští sezoně jednoznačně bude postup do play off, do kterého se Rysi letos nedostali. „Jirka teď působil dva roky v áčku, takže tam nabral určitě hodně zkušeností, které, doufám, přinese k nám. Snad se zase posuneme o ten kousek dál,“ vyhlíží novou spolupráci Wojnar.

Rysi mohou i nadále počítat se službami zkušených Martynka a Mikulíka, i nadále však budou dávat hodně prostoru mladým hráčům. „Velkou část těch kluků, kteří tady jsou, jsme v mládeži trénovali, nebo je sledovali. Známe tedy jejich přednosti, ale i nedostatky. Známe je i povahově, což je určitě výhoda,“ uzavřel Raszka.