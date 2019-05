Jak už bylo zmíněno, odchází opora Šimon Hrubec, za něhož klub získal adekvátní náhradu Patrika Bartošáka z Vítkovic. „Když Šimon vyjádřil přání vyzkoušet si poprvé v kariéře zahraniční angažmá, byli jsme nuceni na tuto situaci reagovat. Pokusit se najít náhradu zrovna za Šimona, který nám vychytal titul, byl velmi těžký úkol, ale věřím, že v Patrikovi se nám to povedlo. Jde o jednoho z nejlépe hodnocených brankářů u nás a pravidelné reprezentační pozvánky to jen potvrzují,“ vysvětlil na webu Ocelářů sportovní ředitel úřadujících mistrů republiky Jan Peterek.

Kromě Hrubce opouští kádr mistrů další dva brankáři: Peter Hamerlík a Nick Malík. „Peterovi bych chtěl hrozně moc poděkovat. Našemu klubu vychytal v roce 2011 premiérový titul a za těch deset sezon, které u nás strávil, se stal legendou. Nick Malík zase vychytal titul naší juniorce a rozhodl se zkusit štěstí v zámoří,“ glosoval ztrátu maskovaných mužů sportovní ředitel Ocelářů.

Dalšími hráči, kteří odchází jinam, jsou David Cienciala, který míří do Mladé Boleslavi, Vít Christov, který posílil České Budějovice a také Roman Vlach, který odehrál za Oceláře jen pět utkání a odešel do Karlových Varů. Nově oblékne dres Plzně.

„Odchod Davida Ciencialy je nešťastný. Jednali jsme s jeho agentem během sezony o prodloužení smlouvy, protože jsme o něj hodně stáli. Plán byl podepsat novou smlouvu do konce základní části, která sice Davidovi moc nevyšla, ale jeho potenciálu jsme si vědomi. Z agentova vyjádření jsem pochopil, že tu nejde ani tak o peníze, jako spíš o změnu a určitý posun v kariéře. Hráčům změny samozřejmě někdy prospějí, ale u Davida jsem přesvědčen, že minimálně ještě rok u nás by mu pomohl,“ mrzel Peterka odchod Ciencialy, kterému v Mladé Boleslavi slíbili větší herní vytížení i roli v týmu.

Třinec získal Vránu, další tři hráči prodloužili

A nyní hráči, kteří s Oceláři prodloužili kontrakty. S kapitánem týmu Lukášem Krajíčkem podepsal klub novou smlouvu už v listopadu, čerstvě se na prodloužení kontraktu dohodli obránci Milan Doudera a Martin Gernát, a také útočník Tomáš Marcinko.

Dobrou zprávou pro třinecké fandy je uzavření kontraktu s Petrem Vránou, který přišel v lednu ze Sparty výměnou za Robertse Bukartse. S tímto tahem mohou být Oceláři maximálně spokojení. „Sparta o služby Robertse projevila zájem a my jsme zase spokojeni s přínosem Petra Vrány, takže tam nebylo co řešit. Petr zapadl do týmu, o jeho přínosu je asi zbytečné mluvit,“ pochvaloval si Jan Peterek.