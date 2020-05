Jsou to například Roman Szturc, Vladimír Roth, Petr Kváča anebo Jan Hladonik. Všem skončila v klubu smlouva. „U odchodů je to každý rok stejné. U některých jsme dospěli k názoru, že už by pro nás nebyli dál tak platní, jak bychom potřebovali, dalším jsme nabídku na nový kontrakt naopak předložili, ale oni se nakonec rozhodli podepsat smlouvu s jiným klubem,“ vysvětluje sportovní manažer Ocelářů Jan Peterek.

Škoda je především gólmana Kváči, se kterým měl Třinec dlouhodobé plány. „U Petra jsme si mysleli, že by mohl být jednou novým Šimonem Hrubcem, který to dotáhl až na reprezentační úroveň a na mistrovství světa, bohužel jsme se výrazně rozcházeli v otázce délky nového kontraktu,“ pokrčil rameny Peterek.

Roman Szturc přišel do klubu v rozehrané sezoně ze Zlína. Bývalý hráč konkurenčních Vítkovic se ale výrazněji neprosadil.

Odchod mladého Hladonika do Karlových Varů ale asi překvapil. „V případě Honzy jsme na naši nabídku nedostali od agenta protinávrh a bylo nám sděleno, že jeho budoucnost se bude ubírat jiným směrem. Je mi to líto, protože Honza udělal letos velký pokrok,“ dodal Peterek.

Všem hráčům poděkoval za odvedené služby. „Zejména Vláďovi Rothovi, který byl u nás dlouho, odehrál parádní zápasy a už navždy si ho budeme pamatovat jako střelce poslední mistrovské branky,“ vzpomíná Peterek. Rotha v posledních měsících výrazně brzdily zdravotní problémy, změna prostředí by mu možná mohla pomoct.

Co bude s Wolskim a Polanským?

Oceláři čerstvě získali olomouckého beka Jana Jaroměřského, který patřil na Hané k nejvytíženějším hráčům a k nejlepším v celé soutěži ve statistice plus minus. Vrací se také třinecký rodák Ondřej Raszka. Třicetiletý brankář si v Polsku zachytal dokonce za tamní národní tým, jelikož má polské občanství. Začne v partnerském Frýdku-Místku.

Otazníky zatím zůstávají nad několika hráči. Jde o brankáře Lukáše Danečka, obránce Jakuba Matyáše, Lukáše Krajíčka a útočníky Wojtka Wolského, Martina Adamského, Jiřího Polanského a Štěpána Novotného.

„Lukáš Krajíček a Štěpán Novotný se rozhodli přerušit své kariéry. V klubu mají tedy aktuálně pozastavené smlouvy. S Lukášem Danečkem a Kubou Matyášem se o případné spolupráci jedná. Nabídku na novou smlouvu dostal i Wojtek Wolski, ale jeho původní finanční nároky byly velmi vysoké už v době, kdy jsme nevěděli, že budeme mít nižší rozpočet. Ale uvidíme, jak se celá situace bude vyvíjet v čase. My i Wojtek budeme určitě reagovat na to, co nám příští dny a měsíce přinesou, nicméně definitivní ne jsme si neřekli. Jirka Polanský se ve svých 38 letech pomalu blíží k závěru své extraligové kariéry, proto od nás dostal nabídku do partnerského Frýdku-Místku, kde by se mohlo jednat o možnosti jeho zapojení do naší organizace v podobném stylu, jako to má už několik let třeba Rosťa Martynek, na něhož Frýdek-Místek nedávno uplatnil opci. V podobném duchu jednáme i se stejně starým Martinem Adamským, který by nám v určité roli mohl i nadále pomoci. Rozpočet je ovšem neúprosný a je těžké mít v týmu všechny hráče, které bychom si přáli, nebo si to zasloužili. Takže také zde čekáme, jak se celá situace vyvine,“ uzavírá Jan Peterek.